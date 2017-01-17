В течение дня рынок акций предпримет попытку отыграть потери последних 4-х торговых сессий - КИТ "Финанс Брокер"

"На внешних площадках с утра формируются умеренно негативные настроения, - комментирует ведущий аналитик КИТ "Финанс Брокер" Анна Устинова. - Американский рынок сегодня вернется в рабочий режим после длинных выходных. Центральным событием сегодняшнего дня является открытие всемирного экономического форума в Давосе (17-20 января). Основная тема форума - "ответственное лидерство". Возглавит российскую делегацию Игорь Шувалов. На динамику британского фунта окажет влияние выступление премьер-министра Терезы Мэй, которая представит план по Brexit. Кроме того, в Британии выйдут данные по инфляции".

Курс пары USD/RUB по итогам торгов в понедельник составил 59,87 руб. Американской валюте удалось у рубля отыграть лишь 0,35%. Курс европейской валюты достиг отметки 63,47 руб. (-0,02%). Узкий диапазон колебаний был обусловлен выходным днем в США и, как следствие, невыраженной динамикой торгов на рынке нефти.

На рынке нефти торги в понедельник также прошли в спокойном режиме. Даже заявление министра энергетики Саудовской Аравии о том, что у стран ОПЕК скорее всего не будет необходимости продлевать соглашение о сокращении добычи нефти после истечения срока текущих договоренностей, вызвало лишь локальное снижение нефтяных котировок. По итогам торгов нефть марки Brent прибавила 0,74%, до $55,86 за баррель.

На глобальном валютном рынке британский фунт торгуется вблизи трехмесячного минимума. Пара фунт/доллар США оценивается в 1,2106. В понедельник валюта достигла минимума 10 недель и к европейской валюте. Фунт находится под давлением из-за страхов, что сегодняшнее выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй задаст курс, в результате которого страна в итоге потеряет доступ к единому рынку Европейского Союза.

Тем временем, МВФ накануне пересмотрел прогноз роста экономики США в 2017-2018 гг. в сторону повышения, приняв во внимание планы нового президента Д.Трампа, а именно, его взгляд на государственные расходы и сокращение налоговой нагрузки. С другой стороны, положительный эффект будет нивелирован слабым ростом некоторых emerging markets. Так, МВФ прогнозирует рост экономики США на 2,3% в 2017 г., а в 2018 г. - на 2,5%.

Прогноз роста мировой экономики остался без изменений (с октября 2016 г.): по итогам 2017 г. МВФ по-прежнему ждет 3,4%роста, а в 2018 г. - 3,6% роста после повышения на 3,1% в 2016 г., что стало самым слабым показателем со времен финансового кризиса 2008-2009 гг.