Утренние прогнозы: текущие уровни могут стать поддержкой для дальнейшего роста фондовых индексов

В понедельник рынок акций показал умеренное снижение: по итогам торгов индекс ММВБ составил 2189,07 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1151,05 пункта (-0,6%). на утро втоника аналитики оценивают внешний фон как относительно стабильный и ждут нейтральной динамики рынка в первой половине торгов.

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы умеренно снизились, азиатские торгуются разнонаправленно. Сегодня в начале торгов индекс РТС может остаться в фазе коррекции-консолидации. Нефть остается стабильной на текущих уровнях (55-56$ долларов за баррель). Данные технического анализа говорят о том, что текущие уровни могут стать поддержкой для дальнейшего роста индексов. На валютном рынке доллар продолжает консолидацию около уровня 60".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2190 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней под влиянием перманентных сдвигов внешнего фона".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ на открытии вторника, вероятно, незначительно прибавит, отыгрывая достаточно стабильный внешний фон. В настоящий момент отдаем предпочтение дальнейшим попыткам сформировать широкий “боковик” 2100-2150 - 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ. Основные спекулятивные покупки оправданы, скорее всего, в ходе пробоя 2150 ближе к 2100. На ход торгов сегодня окажет влияние выступление премьера Великобритании относительно планов “Brexit".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Российский рынок акций продолжил отступать вниз на опасениях снижения цен на нефть и коррекции на глобальных рынках, а также признаках фиксации прибыли инвесторами-нерезидентами - по нашим оценкам, из биржевых фондов, ориентированных на российские активы, на последней отчетной неделе наблюдался отток капитала впервые за 9 недель. На текущей неделе многочисленные события в мире станут важнейшим фактором, определяющим настроения на внутреннем рынке. Учитывая преобладание краткосрочного нисходящего тренда, мы полагаем, что снижение котировок российских акций может продолжиться, что приведет к откату индекса ММВБ в область 2140-2160 пунктов. Привести к развитию нового импульса к росту индексов в текущей диспозиции может повышение нефтяных цен при отсутствии шоков на глобальных рынках, а также повышение шансов на заключение "ядерной сделки" между Россией и США, что могло бы привести к полному или частичному снятию санкций".

Алор Брокер (Алексей Антонов): "Российские индексы продолжают сползать вниз на оборотах ниже среднего, ближайшие сопротивления по ММВБ - 2160 пунктов, по РТС - 1134 пункта. Сегодня ожидаем открытие рынка в "красной зоне", дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации на мировых площадках. Среди бумаг мы бы отметили акции ВТБ, Газпрома и АФК Системы".