Вялые распродажи на рынке акций продолжатся - "Открытие Брокер"

"Предстоящий день может вновь оказаться днём потерь для российского рынка акций. На внешних площадках преобладают пессимизм и бегство от риска. Надежды на скорые изменения в отношениях РФ и США пока не оправдываются. Более того, они обрастают заранее трудновыполнимыми условиями. Поэтому вялые распродажи продолжатся, как и "дрейф" рубля к отметке в 60 за доллар", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.