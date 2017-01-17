На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 17 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются, инвесторы ждут выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которое, как предполагается, сможет внести ясность в планы страны по выходу из состава Европейского союза. Как ожидается, она объявит, что Великобритания не будет пытаться сохранить частичное членство в Евросоюзе после Brexit. Премьер-министр может заявить, что страна не будет "наполовину внутри, наполовину вне" ЕС, и призвать к заключению "нового и равноправного партнерства" с Евросоюзом.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал с открытия рынка на 0,5%. Таким образом, он снижается третьи торги подряд. Японские индексы Nikkei 225 опустились на 1,36%. Негативное влияние на рынок страны оказывает, в частности, продолжающееся седьмой день повышение курса иены к доллару США. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:17 МСК уменьшился на 0,85%. Китайский Shanghai Composite к 8:18 МСК потерял 0,8%. Индекс падает шестую торговую сессию подряд, что может стать самым продолжительным периодом снижения с декабря 2013 года. Между тем гонконгский индекс Hang Seng к этому времени увеличился на 0,36%, южнокорейский Kospi - на 0,43%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику, при этом изменения достаточно слабые. Участники рынка ждут публикации ежемесячных данных о добыче стран-членов ОПЕК, которая состоится в среду. Аналитики SEB Markets прогнозируют, что цены будут находиться в районе $55 за баррель в течение первого квартала текущего года до тех пор, пока не станет очевиден эффект от договоренностей о сокращении производства нефти между государствами ОПЕК и не входящими в картель странами.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:47 МСК подешевели на 0,48% - до $55,59 за баррель. На торгах днем ранее их цена выросла на 0,74%, завершив день на уровне $55,86 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник не изменились по отношению к закрытию предыдущего дня, составив $53,15 за баррель. В понедельник в США был выходной в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Оптимизм инвесторов поддерживают заявления представителей крупнейших нефтедобывающих государств, сделанные накануне. Государствам ОПЕК, вероятно, не потребуется расширять действующее соглашение о сокращении добычи нефти, с учетом снижения производства нефтедобывающими странами в соответствие с договоренностями, а также прогнозов увеличения спроса на нефть, заявил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Сокращение производства нефти добывающими государствами будет способствовать восстановлению баланса спроса и предложения на мировом рынке, что обеспечит дальнейший рост цен на нефть, заявил в понедельник министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. По его словам, цены на нефть выросли после достижения нефтедобывающими государствами соглашения о сокращении производства, а в январе они поднимаются благодаря новостям о реальном снижении добычи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 2,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 24,461 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,194 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 января вырос на 0,08% (за счет заметного роста стоимости облигаций "Башнефть-07") и составил 104,98 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (14-16 января) 0,16%, поднявшись до 490,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Башнефть-07" (+1,13%), "Внешэкономбанк-21" (+0,4%) и "Внешэкономбанк БО-04" (+0,39%), а в лидерах снижения - "РЖД-23" (-0,21%), "Мостотрест-07" (-0,15%) и "ГТЛК-01" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк 18 января проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-18 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 17:00 МСК. Техническое размещение запланировано на 23 января. По 15-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Альфа-банк начал премаркетинг бондов серии БО-18 на 5 млрд рублей еще в начале декабря 2016 года и планировал провести book building 6 декабря. Тогда банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,55-9,75% годовых. Однако, как тогда сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке, Альфа-банк отложил размещение на неопределенный срок.

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в первую неделю февраля проведет book building биржевых облигаций серии 001P-03 объемом 5-10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона бондов - 11,40-11,70% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,90-12,22% годовых. Срок обращения бумаг - 7 лет. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. ГТЛК начала премаркетинг бондов серии 001Р-03 еще в декабре 2016 года. Тогда компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в диапазоне 11,50-11,90% годовых и планировала провести сбор заявок "в ближайшее время". Однако размещение до настоящего времени не было осуществлено. Облигации размещаются в рамках бессрочной программы биржевых бондов ГТЛК на 151 млрд рублей.

ООО "РГС Недвижимость" установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 12,5% годовых (62,33 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Облигации на 3 млрд рублей были размещены в январе 2016 года в рамках программы биржевых облигаций. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,5% годовых, 2-го купона - 12,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 27 января 2017 года.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 21-28-го купонов облигаций 1-й серии в размере 9,3% годовых (23,19 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Облигации ЕАБРа объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет были размещены в феврале 2012 года. Бумаги имеют 28 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 1 февраля.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 6-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 10,2% годовых (25,43 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей). Банк разместил бонды серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 0,2%. Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения каждого выпуска в дату окончания 12-го купона и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.

ООО "Прайм Финанс" установило ставку 8-го купона облигаций 1-й серии в размере 10,57% годовых. Компания разместила дебютные облигации на 11,75 млрд рублей в июле 2013 года. Бумаги имеют 16 полугодовых купонов. Ставка текущего купона установлена в размере 11,58% годовых. Облигации будут погашаться 13 июля 2021 года.

ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) в рамках оферты выкупило весь выпуск биржевых облигаций серии БО-04 объемом 10 млрд рублей. Выпуск сроком обращения 10 лет в объеме 10 млрд рублей был размещен в июле 2015 года. По займу предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона определена в размере 11,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. Ставки 4-5-го купонов установлены в размере 8% годовых.