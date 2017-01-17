Участники нефтяного рынка ждут публикации ежемесячных данных о добыче стран-членов ОПЕК

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижается. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижается, инвесторы ждут выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которое должно внести ясность в планы страны по выходу из состава Европейского союза.

Как ожидается, она объявит, что Великобритания не будет пытаться сохранить частичное членство в Евросоюзе после Brexit. Премьер-министр может заявить, что страна не будет "наполовину внутри, наполовину вне" ЕС, и призвать к заключению "нового и равноправного партнерства" с Евросоюзом.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал с открытия рынка на 0,5%. Таким образом, он снижается третьи торги подряд.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:13 МСК опустились соответственно на 1,22% и 1,24%. Негативное влияние на рынок страны оказывает, в частности, продолжающееся седьмой день повышение курса иены к доллару США.

Котировки акций Fast Retailing, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии, снизились на 1,6% после того как аналитики UBS ухудшили рекомендации для них до "продавать" с "нейтрального уровня".

Бумаги Maruichi Steel Tube подешевели на 2,7%, поскольку эксперты Mizuho снизили их рейтинг до "нейтрального уровня" с "покупать".

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:17 МСК уменьшился на 0,85%.

Китайский Shanghai Composite к 8:18 МСК потерял 0,8%. Индекс падает шестую торговую сессию подряд, что может стать самым продолжительным периодом снижения с декабря 2013 года, отмечает агентство Bloomberg.

Наиболее существенно во вторник подешевели бумаги брокерских и девелоперских фирм.

Между тем гонконгский индекс Hang Seng к этому времени увеличился на 0,36%, южнокорейский Kospi - на 0,43%.

Цена акций Samsung Electronics выросла на 1,2%.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику, при этом изменения достаточно слабые.

Участники рынка ждут публикации ежемесячных данных о добыче стран-членов ОПЕК, которая состоится в среду, отмечает MarketWatch.

Аналитики SEB Markets прогнозируют, что цены будут находиться в районе $55 за баррель в течение первого квартала текущего года до тех пор, пока не станет очевиден эффект от договоренностей о сокращении производства нефти между государствами ОПЕК и не входящими в картель странами.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 МСК подешевели на $0,17 (0,3%) - до $55,69 за баррель. На торгах днем ранее их цена выросла на $0,41 (0,74%), завершив день на уровне $55,86 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник увеличились на $0,05 (0,1%) - до $52,42 за баррель. В понедельник в США был выходной в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Оптимизм инвесторов поддерживают заявления представителей крупнейших нефтедобывающих государств, сделанные накануне.

Государствам ОПЕК, вероятно, не потребуется расширять действующее соглашение о сокращении добычи нефти, с учетом снижения производства нефтедобывающими странами в соответствие с договоренностями, а также прогнозов увеличения спроса на нефть, заявил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Восстановление баланса на нефтяном рынке, медленное начало которого мы видели в 2016 году, проявится в полную силу к концу первого полугодия текущего года, - сказал он. - Конечно, за этот период многое может произойти, и к концу июня мы сможем оценить ситуацию".

Сокращение производства нефти добывающими государствами будет способствовать восстановлению баланса спроса и предложения на мировом рынке, что обеспечит дальнейший рост цен на нефть, заявил в понедельник министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

По его словам, цены на нефть выросли после достижения нефтедобывающими государствами соглашения о сокращении производства, а в январе они поднимаются благодаря новостям о реальном снижении добычи.