Снижение котировок российских акций может продолжиться - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций продолжил отступать вниз на опасениях снижения цен на нефть и коррекции на глобальных рынках, а также признаках фиксации прибыли инвесторами-нерезидентами - по нашим оценкам, из биржевых фондов, ориентированных на российские активы, на последней отчетной неделе наблюдался отток капитала впервые за 9 недель. На текущей неделе многочисленные события в мире станут важнейшим фактором, определяющим настроения на внутреннем рынке. Учитывая преобладание краткосрочного нисходящего тренда, мы полагаем, что снижение котировок российских акций может продолжиться, что приведет к откату индекса ММВБ в область 2140-2160 пунктов. Привести к развитию нового импульса к росту индексов в текущей диспозиции может повышение нефтяных цен при отсутствии шоков на глобальных рынках, а также повышение шансов на заключение "ядерной сделки" между Россией и США, что могло бы привести к полному или частичному снятию санкций", - старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.