Brent нужно удержаться над 55 долларами/баррель - eToro

В начале новой недели котировки нефти торговались преимущественно под давлением, разочаровавшись заявлением Саудовской Аравии, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Королевство дало понять, что не видит необходимости в продлении соглашения после его истечения в июне. Участники рынка, которые до сих пор рассчитывали на пролонгацию сделки еще на полгода, о чем, кстати, ранее говорили сами саудиты, были расстроены столь резкими комментариями.

Впрочем, продажи актива носили ограниченный характер. Баррель Brent сумел удержаться над уровнем 55 долларов и к концу дня вернулся на исходные позиции. Игроки довольно быстро "переварили" негатив от Саудовской Аравии, но неопределенность повысилась. Помимо того, что ключевой игрок отказался от продления ограничений, совершенно нет никакой гарантии того, что даже полугодовые договоренности будут выполнены на 100%. И если в ближайшие дни другие страны отреагируют на заявление саудитов в аналогичном ключе, спекуляции на эту тему усилятся и окажут более ощутимое давление на котировки.

Впрочем, сейчас участники рынка ждут доклада ОПЕК, заявленного на среду. Первый отчет картеля с момента заключения соглашения может внести свои коррективы в текущую динамику на рынке "черного золота", отмечает П. Салас. Череда оптимистичных заявлений может снова пробудить "быков" и отправить цены выше 56 долларов/баррель. Такой сценарий вполне вероятен, ведь игрокам сейчас важно поддерживать котировки на более высоких уровнях, в том числе и через вербальные интервенции.

Но на динамику Brent также способно повлиять поведение доллара. Валюта способна вернуться к росту ближе к концу недели, когда состоится инаугурация Трампа. Если покупки USD будут довольно активными, энергоноситель может ощутить на себе некоторое давление с этого "фронта". Но в преддверии заседания комитета ОПЕК на этих выходных при попытках ухода ниже 55 долларов/баррель Brent, скорее всего, будет выкупаться, полагает специалист eToro.