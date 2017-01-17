Рубль, скорее всего, пока останется в диапазоне 59,20-60 за доллар - InstaForex

"Доллар продолжает делать попытки продвинуться к отметке 60 руб., но дефицит драйверов мешает протестировать локальное сопротивление. Для уверенного пробоя этого уровня потребуется давление на рубль со стороны нефтяного фактора вкупе с более внятными покупками американской валюты. Баррель Brent не смог добраться до 56 долларов "по вине" Саудовской Аравии, которая заявила об отсутствии необходимости в продлении соглашения после истечения шести месяцев. Однако активно продавать актив участники рынка по-прежнему не торопятся, ожидая отчета ОПЕК, заявленного на среду. В преддверии этого события активность в сырьевом сегменте, скорее всего, будет оставаться сдержанной. К концу недели доллар может выйти за пределы 60 руб., но сегодня, вероятнее всего, продолжит консолидироваться в диапазоне 59,20-60 руб., если на рынке нефти не появится новостей, способных отправить Brent под отметку 55 долларов/баррель", - полагает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.