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Главная / Мнения аналитиков / Рубль, скорее всего, пока останется в диапазоне 59,20-60 за доллар - InstaForex
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17 января 2017 года 09:08
Рубль, скорее всего, пока останется в диапазоне 59,20-60 за доллар - InstaForex
"Доллар продолжает делать попытки продвинуться к отметке 60 руб., но дефицит драйверов мешает протестировать локальное сопротивление. Для уверенного пробоя этого уровня потребуется давление на рубль со стороны нефтяного фактора вкупе с более внятными покупками американской валюты. Баррель Brent не смог добраться до 56 долларов "по вине" Саудовской Аравии, которая заявила об отсутствии необходимости в продлении соглашения после истечения шести месяцев. Однако активно продавать актив участники рынка по-прежнему не торопятся, ожидая отчета ОПЕК, заявленного на среду. В преддверии этого события активность в сырьевом сегменте, скорее всего, будет оставаться сдержанной. К концу недели доллар может выйти за пределы 60 руб., но сегодня, вероятнее всего, продолжит консолидироваться в диапазоне 59,20-60 руб., если на рынке нефти не появится новостей, способных отправить Brent под отметку 55 долларов/баррель", - полагает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.
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17 января 2017 года 15:02
Накануне стало известно, что план правительства по спасению экономики от экономического кризиса похудел с полтриллиона рублей до чуть более 100 млрд, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. В правительстве решили, что вместо пресловутого антикризисного... читать дальше
.17 января 2017 года 14:39
середине дня рубль укрепляется относительно доллара и евро, констатирует аналитик БКС Оксана Холоденко. В фокусе – ситуация на рынке нефти, а также динамика сегмента FOREX. К 12:50 мск Brent торгуется в районе $56,4, прибавляя около 0,9%. Ближе к выходным в Вене планирует собраться комитет по... читать дальше
.17 января 2017 года 14:14
Во второй половине дня ожидаем падения российских фондовых индексов на фоне роста геополитических рисков - Dukascopy Bank SA
"Во вторник, 17 января, котировки акций российских эмитентов находятся под давлением негативного внешнего фона, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - К середине сегодняшней торговой сессии российские индексы акций торгуются... читать дальше
.17 января 2017 года 13:53
Основные события для финансовых рынков на текущей неделе – европейские. Помимо выступления Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по условиям процедуры Брекзита, в четверг 19 января состоится заседание ЕЦБ, напоминает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Оба события исключительно важны для единой... читать дальше
.17 января 2017 года 13:37
"Рубль продолжает укрепление относительно доллара, стремясь к максимумам этого года, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - В утреннюю сессию котировки достигали значения 59,24 руб./долл. Поддержку российской валюте оказывают... читать дальше
.17 января 2017 года 13:06
"Рубль вновь замер и стоит на месте. Нечто подобное мы видели в середине 2016 г., когда рубль несколько месяцев подряд торговался в узком диапазоне, и есть большая вероятность, что ситуация повторится. Российская валюта все еще находится в районе 59,6 к доллару, и пока нет серьезных предпосылок... читать дальше
.17 января 2017 года 12:31
Сегодня рынки ждут выступления британского премьера Т.Мэй, в котором будет изложен план выхода страны из ЕС, указывает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. Как ожидается, будет объявлено о построении отношений с чистого листа, что предполагает отсутствие общего рынка. Последнее нанесёт удар по... читать дальше
.17 января 2017 года 12:20
Курс доллара против евро сохраняется вблизи уровня в 1,064 на фоне выходного дня в США вчера, а также отсутствия существенных поводов в виде выходящей статистики или ключевых выступлений сегодня, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. Далее на неделе выйдет важная статистика по инфляции в... читать дальше
.17 января 2017 года 11:57
"В понедельник активность торгов в российских суверенных евробондах была низкой из-за отсутствия на глобальных рынках американских инвесторов, которые праздновали День Мартина Лютера Кинга. В итоге ценовые изменения в российских госбондах были незначительными. Бенчмарк Russia-23 в доходности... читать дальше
.17 января 2017 года 11:50
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Etalon с $3,2 до $4,5 за штуку после публикации операционных показателей компании за 2016 год и прогнозов менеджмента на 2017 год, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать"... читать дальше
.17 января 2017 года 11:49
Москва. 17 января. Рынок акций РФ после умеренного позитивного старта торгов во вторник возобновил снижение вслед за мировыми площадками, индекс ММВБ откатился в район 2170 пунктов на фоне укрепления рубля из-за стабильной нефти. читать дальше
.17 января 2017 года 11:35
Рубль может задержаться в диапазоне 59-61 руб. за доллар в перспективе текущего месяца - Банк "Зенит"
Старт недели на внутреннем валютном рынке был нейтральным для рубля, - отмечают эксперты банка "Зенит". - Слабый рост нефтяных котировок и начало налогового периода не смогли поддержать рубль, при этом внешние рынки сохраняют умеренный негатив. Курс бивалютной корзины вчера вырос на 11 коп. до... читать дальше
.17 января 2017 года 11:19
"Сегодня доллар может протестировать уровень 60,1 руб. на фоне роста антирисковых настроений на мировых финансовых рынках. Во второй половине дня состоится выступление Т. Мэй, которое может спровоцировать переписывание фунтом многолетних минимумов. В среднесрочной перспективе нельзя исключать... читать дальше
.17 января 2017 года 11:05
Ожидание увеличения "финансовой подушки" АФК "Система", благодаря продаже активов, должно благоприятно отразиться на настроениях держателей облигаций холдинга, считают аналитики Газпромбанка. "IPO "Детского мира" - ожидаемое рынком событие. Эффект на компанию будет зависеть от оценки и объема... читать дальше
.17 января 2017 года 10:52
Нефть остается на уровне $55,5/баррель, новостной фон достаточно ровный, в фокусе – комментарии Саудовской Аравии на тему снижения добычи. Особых сюрпризов мы пока не ожидаем, считая, что нефть останется на этой неделе в зоне $55–57/баррель. Внимание инвесторов будет приковано к статистике по... читать дальше
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