Рынок акций начнет торги в районе 2190 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55,7 за баррель, слегка прибавив днем ранее на фоне заявлений Саудовской Аравии о вероятной ребалансировке нефтяного рынка уже к середине года благодаря сокращению добычи странами ОПЕК+. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2190 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней под влиянием перманентных сдвигов внешнего фона", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.