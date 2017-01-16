Рынок акций РФ начал неделю с умеренной просадки на упавших оборотах из-за выходного в США

Москва. 16 января. Рынок акций РФ начал неделю с умеренной просадки индексов при смешанной динамике blue chips на фоне стагнации нефти и упавших оборотах из-за выходного дня в США (День Мартина Лютера Кинга).

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2189,07 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1151,05 пункта (-0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,3%.

Доллар подрос до 59,88 рубля (+0,22 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Мосбиржи" (-1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -1,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -1,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%).

Выросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%).

В понедельник Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обзор мировой экономики, в котором мало что изменилось по сравнению с предыдущим октябрьским обзором: МВФ, как и в октябре, ожидает роста экономики России в 2017 году на 1,1%, в 2018 году - на 1,2%.

По итогам 2016 года МВФ оценил снижение российской экономики в 0,6%, в октябре он ожидал несколько более значительного падения - на 0,8%. По последней оценке Минэкономразвития, ВВП РФ в 2016 году снизился на 0,5%.

Рост мировой экономики в 2017 году и в 2018 году МВФ по-прежнему ожидает на уровне 3,4% и 3,6% соответственно. По итогам 2016 года ее рост, по оценке фонда, составил 3,1%, такую оценку он давал и в октябре.

Сохранение своих прогнозов по развитию мировой экономики фонд, в частности, объясняет неопределенностью в отношении курса экономической политики будущей администрации США и ее глобальных последствий.

В понедельник снизились индексы в Азии, проседает Европа (FTSE, DAX, S&P350 теряют 0,2-0,8%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) и стагнирует нефть.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК составила $55,4 за баррель (-0,1%), мартовская цена WTI - $53,06 за баррель (-0,2%).

На прошлой неделе нефть подешевела на 3% на фоне сомнений трейдеров в том, что согласованное нефтедобывающими странами сокращение добычи уменьшит избыток нефти на рынке. Несмотря на то, что многие из стран ОПЕК сообщили о снижении объемов добычи в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, стало известно об активном наращивании производства нефти Ливией, освобожденной от необходимости урезать добычу, пишет MarketWatch.

Кроме того, Минэнерго США на прошлой неделе сообщило об увеличении производства нефти в стране на 176 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,946 млн б/с по итогам недели, завершившейся 6 января.

Тем не менее, данные Baker Hughes, опубликованные в пятницу, указали на первое за десять недель сокращение числа нефтяных буровых установок в США, что оказывает поддержку нефтяному рынку в понедельник. Согласно данным Baker Hughes, число буровых установок за прошедшую неделю сократилось на 7 - до 522 единиц.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, торги в понедельник на российском рынке проходили при сниженной активности, поскольку отсутствовали игроки из США, где отмечают День Мартина Лютера Кинга.

Инфляция в еврозоне разогналась до 1,1% в декабре, что начинает беспокоить инвесторов, поскольку ЕЦБ может начать подготовку к изменению денежной политики. На текущей неделе состоится заседание регулятора, и могут прозвучать соответствующие заявления.

На рынке нефти затишье. Иранский министр энергетики заявил, что ожидает сокращения добычи как в OPEC, так и в прочих странах-производителях, что будет достаточно для дальнейшего роста котировок. Однако в понедельник о росте говорить сложно, так как растет индекс доллара, который оказывает давление на весь спектр рискованных активов, отмечает аналитик.

По словам начальника аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергея Суверова, вероятность принятия новых антироссийских санкций Конгрессом США, в частности, предполагающих болезненный для рубля и ценных бумаг России запрет на инвестиции в госдолг России, снизилась. В то же время в целом на мировых рынках, включая Европу, преобладают настроения risk-off - сказываются ожидания жесткого сценария Brexit на фоне падения курса фунта стерлингов.

Лидерами роста в понедельник выступили акции "РусАла": вероятно, трейдеры отыгрывали факт роста цен на алюминий на LME в последнее время и ожидания сокращения производства этого металла Китаем.

Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, обвинительная риторика нового президента США Д.Трампа в адрес России отсутствует (что было свойственно администрации Барака Обамы), однако санкции "по крайней мере, на протяжении какого-то времени" будут сохраняться, а их снятие будет зависеть от выстраивания российско-американских отношений. Судя по динамике ОФЗ (доходность "длинных" бумаг ушла вниз в район 8%), у иностранных инвесторов российский рынок находится в одном из первых пунктов в списке на покупку, что обусловлено как стабильными ценами на нефть, так и уверенностью в том, что новых антироссийских санкций не будет.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, самым ожидаемым событием недели станет инаугурация Д.Трампа на пост президента США. Для рынка особенную ценность представляют возможные комментарии нового президента и его администрации по вопросам, имеющим отношение к изменению законодательства в будущем.

Также в США выйдут данные по инфляции - ожидается рост показателя на 0,3% в декабре из-за повышения цен на энергоносители. В среду и четверг ожидается выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. Есть вероятность, что она затронет тему денежно-кредитной политики в 2017 году. В конце прошлого года было анонсировано три раунда повышения ставки в 2017 году в зависимости от состояния американской экономики. В четверг пройдет заседание ЕЦБ, однако ничего нового от этого события рынки не ждут. Скорее, игроки рассчитывают на подтверждение ранее анонсированного продления программы QE (до декабря 2017 года).

По оценке главного аналитика ВТБ (MOEX: VTBR) 24 Станислава Клещева, осознание инвесторами нежелания новой администрацией США форсировать отмену антироссийских санкций будет продолжать оказывать понижательное давление на котировки российских акций.

С ноября, когда были подведены итоги президентских выборов в США, индекс РТС вырос на 20% на ожиданиях нормализации отношений между США и Россией и вероятной отмены антироссийских санкций. Соответственно, рынку есть что корректировать, учитывая, что ожидания оказались несколько завышенными. По индексу ММВБ цели для коррекции - уровни 2150 и 2000 пунктов. Второй вариант будет означать полноценный возврат на уровни начала ноября.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк полагает, что в фокусе внимания рынков остается Д.Трамп, инаугурация которого состоится 20 января. Рынок будет пристально следить за первыми шагами новой администрации США, а не гадать о том, как и что избранный президент будет делать на посту. Волатильность может оказаться высокой, так как вряд ли первая неделя после вступления в должность принесет определенность в ключевых вопросах внешней и внутренней политики. Кроме того, это может стать сигналом для закрытия позиций в рисковых активах, открытых после победы Д.Трампа на идеях ускорения инфляции, роста госрасходов и ставок.

Помимо Д.Трампа, внимания заслуживает выходящая на неделе макростатистика: ключевой показатель для рынков - инфляция. Согласно рыночному консенсусу, годовая инфляция в США достигнет 2,1%, что уже выше целевого уровня ФРС. Базовое ускорение инфляции - позитивный сигнал для рынка акций, но важно, как будет реагировать регулятор на ускорение роста цен. Если заявления ФРС на фоне ускорения инфляции станут более жесткими, реакция рынка будет обратной.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник подешевели акции АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-2,4%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-2%),"Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%).

Подорожали бумаги ряда энергосбытов: АО "Рязанская энергосбытовая компания" (+39,7%), АО "Астраханская энергосбытовая компания" (MOEX: ASSB) (+39,6%), "Ставропольэнергосбыта" (MOEX: STSB) (+20,8% и +17,6% "префы"), "Челябэнергосбыта" (MOEX: CLSB) (+10,6% и +10,4% "префы"), "Волгоградэнергосбыта" (MOEX: VGSB) (+10,2%). Также выросли бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+6%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+3,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день упал почти вдвое по сравнению с прошлой пятницей и составил 23,936 млрд рублей (из них 6,219 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Рк вч

MOEX$#&: ASSB, BGDE, CHMF, CLSB, GAZP, HYDR, IRAO, LKOH, MGNT, MOEX, MRKP, ROLO, ROSN, RSTI, RUALR, SBER, SNGS, STSB, TAER, TATN, TGKA, VGSB, VTBR