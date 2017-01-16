Рубль слегка снижается к доллару, но подрастает к евро в понедельник вечером на фоне стабильной нефти

Москва. 16 января. Доллар США слегка подрастает, а евро немного снижается на торгах "Московской биржи" вечером в понедельник; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне относительно стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 59,8075 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 14,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,41 руб./EUR1, снизившись на 7,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 4,7 копейки, до 61,13 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшие изменения валютного курса рубля к доллару и евро 16 января связаны с отсутствием ярко выраженной динамики мировых цен на нефть в условиях выходного дня в США (День Мартина Лютера Кинга). При этом заявления представителя Саудовской Аравии о том, что страна, возможно, не станет продлевать соглашение о сокращении добычи после июня, вызвали лишь небольшое локальное снижение нефтяных цен, которое в итоге не приобрело форму тенденции. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил на мероприятии в Абу-Даби, что, по его мнению, у стран ОПЕК не будет необходимости придерживаться пониженного уровня добычи после июня, когда истекает действие текущего соглашения. Решение о продлении соглашения будет приниматься в мае.

Тем временем данные Baker Hughes, опубликованные в пятницу, указали на первое за десять недель сокращение числа нефтяных буровых установок в США, что оказало поддержку нефтяному рынку в понедельник. Согласно данным Baker Hughes, число буровых установок за прошедшую неделю сократилось на 7 - до 522 единиц.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 0,04% - до $55,47 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени всего на 0,11% - до $53,09 за баррель.

"Сегодня выходной день в США, поэтому активность торгов на внутреннем валютном рынке была низкой. При этом диапазон колебаний основных валютных пар был незначительным, в пределах 40-50 копеек. Таким образом, в отсутствие каких-либо драйверов и ориентиров из США на рынке не было никаких идей, даже колебания нефтяных котировок сегодня проходили в относительно узких ценовых коридорах", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке дилер Металлинвестбанка Петр Милованов.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, в понедельник рубль относительно доллара торговался в узком диапазоне. При этом активность торгов была низкой. Сегодня все финансовые рынки США закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Однако предстоящая неделя богата событиями, и расслабляться инвесторам некогда. Самым ожидаемым событием является инаугурация Дональда Трампа на пост президента США. Для рынка особенную ценность представляют возможные комментарии нового президента и его администрации по вопросам, имеющим отношение к изменению законодательства в будущем. Также в США выйдут данные по инфляции. Предварительно ожидается рост показателя на 0,3% в декабре из-за повышения цен на энергоносители в прошлом месяце. В среду и четверг ожидается выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. Есть вероятность, что она затронет тему денежно-кредитной политики в 2017 году. В конце прошлого года было анонсировано трехкратное повышение ставки в зависимости от состояния американской экономики. В четверг пройдет заседание ЕЦБ, однако ничего нового от этого события рынки не ждут. Скорее, рассчитывают на подтверждение ранее анонсированного продления программы QE до декабря 2017 года.

Сегодня в США выходной, День Мартина Лютера Кинга, в связи с чем ликвидность пары "доллар-евро" ограничена, отмечает аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина. Из ключевых для рынка событий недели следует выделить данные по инфляции в США, публикуемые в среду, заседание ЕЦБ в четверг и инаугурацию Дональда Трампа в пятницу. "По факту заседания ЕЦБ евро может показать некоторое укрепление, так как последняя статистика по еврозоне была довольно сильной, что может сказаться на риторике главы ЕЦБ Марио Драги. Кроме того, состоятся два выступления главы ФРС Джаннет Йеллен (среда и пятница), тем не менее, вряд ли на этой неделе именно они станут определяющими", - считает О.Лапшина. По ее мнению, на этой неделе рубль стоит ждать в диапазоне 59-60 руб./$1 на фоне сильной нефти и начала налогового периода. Сегодня компании и банки перечисляют платежи по страховым взносам в фонды за январь.

"Считаем базовым сценарий консолидации пары "доллар/рубль" в относительно узком диапазоне. В случае продолжения ралли на рынке ОФЗ и оптимизма на рынке нефти в преддверии встречи Комитета по контролю за сокращением добычи пара "доллар/рубль" имеет шансы обновить многомесячные минимумы и продемонстрировать снижение в район 58-58,50 руб./$1. При этом на горизонте месяца мы видим риски коррекции на глобальных рынках и, как следствие, коррекционного восстановления пары в район 61,50-62 руб./$1", - указывает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на вторник на 23,67 копейки, до 59,6067 руб./$1, и повысил курс евро на 10,86 копейки, до 63,2308 руб./EUR1. Повышение официальных курсов произошло за счет роста доллара и евро, отмечавшегося вечером в пятницу, уже после установления Банком России курсов на выходные и понедельник.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на торгах "Московской биржи" к 19:00 МСК вырос на 17,63 копейки по отношению к пятнице и составил 59,6511 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $1 млрд 817,308 млн. Торги валютными контрактами на доллар расчетами "сегодня" 16 января не проводились в связи с выходным днем в США.

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 1,26 копейки по отношению к пятнице - до 63,1439 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника потерял 4,17 копейки по отношению к 13 января и составил 63,1994 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR359,937 млн, из которых EUR152,512 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR207,425 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник немного подросли. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 5 базисных пункта (б.п.) к уровню предыдущего торгового дня, составив 10,32% годовых, ставка на семидневный срок прибавила 2 б.п., составив 10,42% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) немного снизились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 4 б.п. - до 10,47% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - на 7 б.п., до 10,52% годовых.