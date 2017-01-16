.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль слегка снижается к доллару, но подрастает к евро в понедельник вечером на фоне стабильной нефти
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку по инфляции на уровне 5,4%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2016 год на минимальном уровне в новейшей истории России в 5,4%. Рост потребительских цен оказался ниже ожиданий аналитиков
 
Банкротство физлиц хотят ускорить и удешевить
В Минэкономразвития РФ предлагают ускорить и удешевить процедуру банкротства для граждан. Согласно подготовленному министерством законопроекту, гражданам хотят разрешить объявлять себя неплатежеспособными без участия арбитражного управляющего, что...
 
В РФ численность населения к 2035 году может сохраниться на нынешнем уровне
К 2035 году численность населения России может сохраниться на нынешнем уровне, сократившись всего на 83 тыс. человек: с нынешних 146,5 млн до 146,4 млн человек. Такие данные представлены в рамках проекта "Российский демографический лист-2016", в...
 
Россиянам обещают рост зарплат
В этом году россиян ждет рост зарплаты, уверен министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. В интервью "Российской газете" он рассказал, что будет с безработицей в этом году, когда встанет вопрос о повышении пенсионного возраста и вернут ли...
 
16 января 2017 года 19:30

Рубль слегка снижается к доллару, но подрастает к евро в понедельник вечером на фоне стабильной нефти

Москва. 16 января. Доллар США слегка подрастает, а евро немного снижается на торгах "Московской биржи" вечером в понедельник; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне относительно стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 59,8075 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 14,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,41 руб./EUR1, снизившись на 7,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 4,7 копейки, до 61,13 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшие изменения валютного курса рубля к доллару и евро 16 января связаны с отсутствием ярко выраженной динамики мировых цен на нефть в условиях выходного дня в США (День Мартина Лютера Кинга). При этом заявления представителя Саудовской Аравии о том, что страна, возможно, не станет продлевать соглашение о сокращении добычи после июня, вызвали лишь небольшое локальное снижение нефтяных цен, которое в итоге не приобрело форму тенденции. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил на мероприятии в Абу-Даби, что, по его мнению, у стран ОПЕК не будет необходимости придерживаться пониженного уровня добычи после июня, когда истекает действие текущего соглашения. Решение о продлении соглашения будет приниматься в мае.

Тем временем данные Baker Hughes, опубликованные в пятницу, указали на первое за десять недель сокращение числа нефтяных буровых установок в США, что оказало поддержку нефтяному рынку в понедельник. Согласно данным Baker Hughes, число буровых установок за прошедшую неделю сократилось на 7 - до 522 единиц.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 0,04% - до $55,47 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени всего на 0,11% - до $53,09 за баррель.

"Сегодня выходной день в США, поэтому активность торгов на внутреннем валютном рынке была низкой. При этом диапазон колебаний основных валютных пар был незначительным, в пределах 40-50 копеек. Таким образом, в отсутствие каких-либо драйверов и ориентиров из США на рынке не было никаких идей, даже колебания нефтяных котировок сегодня проходили в относительно узких ценовых коридорах", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке дилер Металлинвестбанка Петр Милованов.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, в понедельник рубль относительно доллара торговался в узком диапазоне. При этом активность торгов была низкой. Сегодня все финансовые рынки США закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Однако предстоящая неделя богата событиями, и расслабляться инвесторам некогда. Самым ожидаемым событием является инаугурация Дональда Трампа на пост президента США. Для рынка особенную ценность представляют возможные комментарии нового президента и его администрации по вопросам, имеющим отношение к изменению законодательства в будущем. Также в США выйдут данные по инфляции. Предварительно ожидается рост показателя на 0,3% в декабре из-за повышения цен на энергоносители в прошлом месяце. В среду и четверг ожидается выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. Есть вероятность, что она затронет тему денежно-кредитной политики в 2017 году. В конце прошлого года было анонсировано трехкратное повышение ставки в зависимости от состояния американской экономики. В четверг пройдет заседание ЕЦБ, однако ничего нового от этого события рынки не ждут. Скорее, рассчитывают на подтверждение ранее анонсированного продления программы QE до декабря 2017 года.

Сегодня в США выходной, День Мартина Лютера Кинга, в связи с чем ликвидность пары "доллар-евро" ограничена, отмечает аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина. Из ключевых для рынка событий недели следует выделить данные по инфляции в США, публикуемые в среду, заседание ЕЦБ в четверг и инаугурацию Дональда Трампа в пятницу. "По факту заседания ЕЦБ евро может показать некоторое укрепление, так как последняя статистика по еврозоне была довольно сильной, что может сказаться на риторике главы ЕЦБ Марио Драги. Кроме того, состоятся два выступления главы ФРС Джаннет Йеллен (среда и пятница), тем не менее, вряд ли на этой неделе именно они станут определяющими", - считает О.Лапшина. По ее мнению, на этой неделе рубль стоит ждать в диапазоне 59-60 руб./$1 на фоне сильной нефти и начала налогового периода. Сегодня компании и банки перечисляют платежи по страховым взносам в фонды за январь.

"Считаем базовым сценарий консолидации пары "доллар/рубль" в относительно узком диапазоне. В случае продолжения ралли на рынке ОФЗ и оптимизма на рынке нефти в преддверии встречи Комитета по контролю за сокращением добычи пара "доллар/рубль" имеет шансы обновить многомесячные минимумы и продемонстрировать снижение в район 58-58,50 руб./$1. При этом на горизонте месяца мы видим риски коррекции на глобальных рынках и, как следствие, коррекционного восстановления пары в район 61,50-62 руб./$1", - указывает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на вторник на 23,67 копейки, до 59,6067 руб./$1, и повысил курс евро на 10,86 копейки, до 63,2308 руб./EUR1. Повышение официальных курсов произошло за счет роста доллара и евро, отмечавшегося вечером в пятницу, уже после установления Банком России курсов на выходные и понедельник.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на торгах "Московской биржи" к 19:00 МСК вырос на 17,63 копейки по отношению к пятнице и составил 59,6511 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $1 млрд 817,308 млн. Торги валютными контрактами на доллар расчетами "сегодня" 16 января не проводились в связи с выходным днем в США.

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 1,26 копейки по отношению к пятнице - до 63,1439 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника потерял 4,17 копейки по отношению к 13 января и составил 63,1994 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR359,937 млн, из которых EUR152,512 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR207,425 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник немного подросли. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 5 базисных пункта (б.п.) к уровню предыдущего торгового дня, составив 10,32% годовых, ставка на семидневный срок прибавила 2 б.п., составив 10,42% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) немного снизились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 4 б.п. - до 10,47% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - на 7 б.п., до 10,52% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 января 2017 года 15:02
Доллар/рубль может уйти на новые минимумы - "Аналитика Онлайн"
Накануне стало известно, что план правительства по спасению экономики от экономического кризиса похудел с полтриллиона рублей до чуть более 100 млрд, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. В правительстве решили, что вместо пресловутого антикризисного...    читать дальше
.
17 января 2017 года 14:39
Наиболее вероятен рост доллара в среднесрочной перспективе - БКС
середине дня рубль укрепляется относительно доллара и евро, констатирует аналитик БКС Оксана Холоденко. В фокусе – ситуация на рынке нефти, а также динамика сегмента FOREX. К 12:50 мск Brent торгуется в районе $56,4, прибавляя около 0,9%. Ближе к выходным в Вене планирует собраться комитет по...    читать дальше
.
17 января 2017 года 14:14
Во второй половине дня ожидаем падения российских фондовых индексов на фоне роста геополитических рисков - Dukascopy Bank SA
"Во вторник, 17 января, котировки акций российских эмитентов находятся под давлением негативного внешнего фона, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - К середине сегодняшней торговой сессии российские индексы акций торгуются...    читать дальше
.
17 января 2017 года 13:53
Пара EUR/USD в очередной раз подтвердила сильный нисходящий тренд - TeleTrade
Основные события для финансовых рынков на текущей неделе – европейские. Помимо выступления Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по условиям процедуры Брекзита, в четверг 19 января состоится заседание ЕЦБ, напоминает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Оба события исключительно важны для единой...    читать дальше
.
17 января 2017 года 13:37
Торговый диапазон сегодня – 59,15-59,60 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль продолжает укрепление относительно доллара, стремясь к максимумам этого года, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - В утреннюю сессию котировки достигали значения 59,24 руб./долл. Поддержку российской валюте оказывают...    читать дальше
.
17 января 2017 года 13:06
На этой неделе рубль с большой вероятностью будет находиться в районе 59,5-60 к доллару - Локо-Банк
"Рубль вновь замер и стоит на месте. Нечто подобное мы видели в середине 2016 г., когда рубль несколько месяцев подряд торговался в узком диапазоне, и есть большая вероятность, что ситуация повторится. Российская валюта все еще находится в районе 59,6 к доллару, и пока нет серьезных предпосылок...    читать дальше
.
17 января 2017 года 12:31
Перспектива отката Индекса ММВБ к уровню 2150 ппунктов остаётся актуальной - ВТБ 24
Сегодня рынки ждут выступления британского премьера Т.Мэй, в котором будет изложен план выхода страны из ЕС, указывает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. Как ожидается, будет объявлено о построении отношений с чистого листа, что предполагает отсутствие общего рынка. Последнее нанесёт удар по...    читать дальше
.
17 января 2017 года 12:20
Волатильность курса EUR/USD в ближайшие дни должна повыситься - "Нордеа Банк"
Курс доллара против евро сохраняется вблизи уровня в 1,064 на фоне выходного дня в США вчера, а также отсутствия существенных поводов в виде выходящей статистики или ключевых выступлений сегодня, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. Далее на неделе выйдет важная статистика по инфляции в...    читать дальше
.
17 января 2017 года 11:57
Российские евробонды могут отыгрывать снижение доходности UST - Промсвязьбанк
"В понедельник активность торгов в российских суверенных евробондах была низкой из-за отсутствия на глобальных рынках американских инвесторов, которые праздновали День Мартина Лютера Кинга. В итоге ценовые изменения в российских госбондах были незначительными. Бенчмарк Russia-23 в доходности...    читать дальше
.
17 января 2017 года 11:50
Ренессанс Капитал поднял оценку GDR Etalon в 1,4 раза, подтвердив рейтинг "покупать"
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Etalon с $3,2 до $4,5 за штуку после публикации операционных показателей компании за 2016 год и прогнозов менеджмента на 2017 год, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать"...    читать дальше
.
17 января 2017 года 11:49
Рынок акций РФ утром продолжил снижение, ММВБ упал к 2170п на фоне укрепления рубля
Москва. 17 января. Рынок акций РФ после умеренного позитивного старта торгов во вторник возобновил снижение вслед за мировыми площадками, индекс ММВБ откатился в район 2170 пунктов на фоне укрепления рубля из-за стабильной нефти.    читать дальше
.
17 января 2017 года 11:35
Рубль может задержаться в диапазоне 59-61 руб. за доллар в перспективе текущего месяца - Банк "Зенит"
Старт недели на внутреннем валютном рынке был нейтральным для рубля, - отмечают эксперты банка "Зенит". - Слабый рост нефтяных котировок и начало налогового периода не смогли поддержать рубль, при этом внешние рынки сохраняют умеренный негатив. Курс бивалютной корзины вчера вырос на 11 коп. до...    читать дальше
.
17 января 2017 года 11:19
Доллар может протестировать уровень 60,1 руб. - Exness
"Сегодня доллар может протестировать уровень 60,1 руб. на фоне роста антирисковых настроений на мировых финансовых рынках. Во второй половине дня состоится выступление Т. Мэй, которое может спровоцировать переписывание фунтом многолетних минимумов. В среднесрочной перспективе нельзя исключать...    читать дальше
.
17 января 2017 года 11:05
Ожидание IPO Детского мира благоприятно отразится на облигациях Системы - Газпромбанк
Ожидание увеличения "финансовой подушки" АФК "Система", благодаря продаже активов, должно благоприятно отразиться на настроениях держателей облигаций холдинга, считают аналитики Газпромбанка. "IPO "Детского мира" - ожидаемое рынком событие. Эффект на компанию будет зависеть от оценки и объема...    читать дальше
.
17 января 2017 года 10:52
Нефть останется на этой неделе в зоне $55–57/баррель - Промсвязьбанк
Нефть остается на уровне $55,5/баррель, новостной фон достаточно ровный, в фокусе – комментарии Саудовской Аравии на тему снижения добычи. Особых сюрпризов мы пока не ожидаем, считая, что нефть останется на этой неделе в зоне $55–57/баррель. Внимание инвесторов будет приковано к статистике по...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.