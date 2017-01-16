В течение завтрашнего дня пара доллар/рубль, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 59,5-60,0 руб. - ИК "Велес Капитал"

"К середине дня рубль укреплялся до 59,5 руб. к доллару против закрытия пятницы на уровне 59,66 руб., - комментирует старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Однако во второй половине дня отечественной валюте пришлось отступить и к концу дневной сессии пара вновь торговалась на уровне закрытия прошлой недели. На аукционе валютного РЕПО ЦБ банки проявили высокий спрос — 2,4 млрд долл. при лимите в 2,0 млрд долл., что обусловлено предстоящим возвратом в среду 2,2 млрд долл. по «старым» кредитам. Официальный старт налогового периода сопровождался небольшим ростом ставок МБК (+5 б.п. по MosPrime o/n). В течение завтрашнего дня пара доллар/рубль, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 59,5-60,0 руб., хотя нельзя исключать коррекции индекса доллара к основным валютам вслед за некоторым снижением страхов относительно ужесточения процентной политики с избранием нового президента в США. Стоит отметить, что на внутреннем рынке банки в последнее время не проявляют интереса к аукционам РЕПО Росказначейства, погашение средств по которым приходится на период после заседания Банка России 3 февраля. Таким образом, участники рынка сохраняют надежды на снижение ключевой ставки уже на первом заседании в текущем году и стараются привлекать лишь «короткие» средства".