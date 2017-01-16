Завтра российский рынок акций может начать день с консолидации - ИК "Финам"

"Во второй половине дня, как мы и предполагали в дневном обзоре, российский фондовый рынок полностью скомпенсировал рост первой половины торгов, - отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - Отсутствие новых идей для направленного движения и отсутствие торгов в США способствовало снижению активности игроков, в результате, фиксации прибыли по краткосрочным длинным позициям хватило для возвращения рынка к уровням закрытия пятницы. При этом. рынок энергоносителей продолжает консолидироваться, а нефть марки Brent удерживает позиции в рамках консолидации между уровнями 54 и 58 долларов. Отметим, что пробой нижней ее границы может стать сигналом к коррекционному снижению, а целью - отметка 47,5 доллара. К 18.00 индекс ММВБ потерял порядка 0,2%, вплотную подойдя к 2190 пунктам, индекс РТС отступил на 0,1%, до 1157 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ТГК-1, Соллерса и ИнтерРАО, потерявшие более 1,5%. Лучше рынка закрылись расписки Русала и «префы» Мечела, прибавившие 4,5% и 2,6% соответственно. На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты показали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, доллар прибавлял символические 0,01%, торгуясь в районе 59,7 рубля, евро снизился на 0,4%, опустившись ниже 63,3 рубля. На международном валютном рынке пара евро/доллар к вечеру смогла частично восстановиться и отыграть отметку 1,06, теряя всего 0,3%".

На вечерней сессии мы не ожидаем существенных изменений в ценах основных активов. Отсутствие торгов на площадках США, где сегодня отмечается день Мартина Лютера Кинга, приведет к боковому движению на рынках. Также это поспособствует нейтральному открытию нашего рынка завтра. Основная же активность на предстоящей неделе, на взгляд эксперта ИК, ожидается в среду и четверг, когда за океаном выйдет большой блок важной макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения инвесторов и сдвинуть рынки с текущих уровней.