Доллар может реабилитироваться на этой неделе - eToro

Пока валюты «раскачиваются» после выходных, участники рынка готовятся к насыщенной событиями неделе, главным из которых станет инаугурация Д. Трампа, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В ожидании этого события, надеясь на более внятную риторику нового президента, игроки могут вернуться к покупкам доллара, который также может получить поддержку со стороны ряда других факторов.

В среду Штаты опубликуют статистику по инфляции. Обнародованные в минувшую пятницу показатели розничных продаж слегка не дотянули до прогноза, но все же показали внушительный рост на 0,6%. Не подкачал и ценовой индикатор на производственном уровне. Это позволяет надеяться, что индекс потребительских цен отразит рост в районе 2% после повышения на 1,7% в ноябре. Если так, USD получит стимул для роста, поскольку ускорение инфляции автоматически подкрепит ожидания в отношении темпов ужесточения политики Федрезерва, который намерен повысить ставку трижды в этом году.

Также покупкам валюты могут поспособствовать потенциально агрессивные заявления ряда представителей ФРС, которые выступят в ходе текущей недели. К слову, глава ЦБ Дж. Йеллен выступит дважды, и ее посыл будет особенно важен, поскольку признаки осторожности и упоминание неопределенности в отношении будущей политики Трампа, на которой основаны недавние прогнозы регулятора, способны ограничить потенциал укрепления «американца».

"Еще одним фактором риска для USD в паре с евро является заседание ЕЦБ в четверг. Рост потребительских цен и производственной активности может подтолкнуть монетарных властей Европы к разговорам о предпосылках для начала сворачивания стимулов. Однако явной «агрессии» от М. Драги не ожидаем. К тому же, в четверг основное внимание рынка сосредоточится на инаугурационной речи Трампа, которая, на наш взгляд, будет скорее позитивной для доллара", - заключает эксперт eToro.