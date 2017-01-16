Не стоит занимать большие позиции в "длинных" российских евробондах - УК "Альфа-Капитал"

"Правильнее проявлять осмотрительность и не занимать большие позиции в "длинных" российских евробондах. Безусловно, восприятие России инвесторами как одного из лучших регионов развивающихся экономик, восстановление цен на нефть и дефицит российских ценных бумаг не позволяют говорить о необходимости сокращения позиции, но следует избегать "длинной" дюрации портфеля. На наш взгляд, диапазон 3–4 лет (т.е. соответствие индексу) сейчас является оптимальным. Вероятно, в ближайшее время лучшие результаты покажут высокодоходные инструменты, включая банковские субординированные выпуски, а наиболее качественные российские ценные бумаги вряд ли будут пользоваться значительным спросом. Но в случае коррекции по доходности на 30–40 б.п. стоит увеличивать долю российского риска. В основных фондах и стратегиях мы придерживаемся названной выше тактики, сохраняя при этом 15–25% денежных средств", - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Алексей Губин.