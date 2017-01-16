Возвращается инвестиционный спрос на золото - УК "Альфа-Капитал"

Золото растет третью неделю подряд, +4,5% с начала года, и уже достигло уровня в 1200 долларов за унцию. Выступления и интервью Трампа дали явный сигнал инвесторам, что действия и предвыборные тезисы вполне могут различаться, что привело к пересмотру инфляционных ожиданий. Как итог, отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов, доходности по 30-летним казначейским облигациям США держатся ниже 3%, и возвращается инвестиционный спрос на золото. Данные по запасам физического золота в фондах прямо подтверждают это.