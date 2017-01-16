На этой неделе налоговый период будет сохранять курс рубля вблизи текущих уровней - Локо-Банк

"Рубль начал неделю с отметки в 59,6 за доллар, оставаясь стабильным, несмотря на некоторое снижение цен на нефть. На этой неделе налоговый период будет сохранять курс рубля вблизи текущих уровней. В целом рубль может на этой неделе краткосрочно вырасти вплоть до 59 за доллар. Тем не менее, в среднесрочной перспективе общее укрепление доллара будет сдерживать активность инвесторов в российские активы, поэтому при прохождении психологически важной отметки в 60 руб. возможно дальнейшее ослабление на фоне роста доллара", - полагает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.