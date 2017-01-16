Не исключаем, что к закрытию российские фондовые индексы могут скорректироваться - ИК "ФИНАМ"

"Первую половину торгов понедельника российский фондовый рынок закончил на положительной территории. При этом на открытии преобладали продажи, чему способствовал нерадужный внешний фон в виде существенной просадки на азиатских площадках. Однако стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent сохраняет позиции выше отметки 55 долларов, и восстановление европейских площадок после падения на открытии торгов вернули покупателей в российские акции. Лидерами торгов выступают акции МРСК Центра и расписки Русала, прибавляющие более 3%. "Хуже рынка" торгуются ТГК-1 и Соллерс, теряющие 1,9% и 1,6% соответственно. Из ликвидных акций выделим Аэрофлот, прибавляющий 2%. Во второй половине дня мы не ожидаем сильных движений как на внешних площадках, так и в российских активах. Отсутствие идей для направленного движения, а также выходной в США, где сегодня отмечается день Мартина Лютера Кинга, приведут к снижению волатильности и объемов торгов во второй половине дня. При этом мы не исключаем, что к закрытию российские индексы могут скорректироваться и вернуться к уровням пятничного закрытия", - комментирует ситуацию аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.