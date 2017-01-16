Доллар ниже 55 нам не нужен - "Аналитика Онлайн"

Российский рубль продолжает демонстрировать чудеса стабильности. Однако, о текущем укреплении российской валюты уже начали беспокоиться российские власти, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.

В прошедшую пятницу, выступая на Гайдаровском форуме, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сказал, что укрепление российского рубля до 55 рублей за одну единицу американской валюты ударит по конкурентоспособности российских производителей на мировом рынке. Также о рисках для ориентированных на экспорт предприятий заявлял журналистам и министр финансов Антон Силуанов. «Нужно ли нам опять такое резкое укрепление рубля для наших экспортеров и для нашей промышленности» - задал сам себе вопрос господин Силуанов и сам же на него ответил - «Думаю, что нет».

Следует напомнить, что в прошедшем 2016 году, российский рубль стал едва ли не самой стабильной валютой в мире после двукратной девальвацией в 2014 и 2015 годах. Сегодняшний рост цен на нефть способствует и восстановлению и курса российской валюты.

В понедельник утром на торгах московской биржи за 1 доллар дают 59 рублей 60 копеек, евро торгуется в районе отметки 63 рубля 20 копеек, индекс ММВБ снизился до 2190 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются чуть выше 55 долларов за баррель.

В целом, текущее соотношение курса доллара и цен на нефть устраивают и российскую экономику, и бюджетную систему, уверен эксперт компании. Оно позволяет себе достаточно хорошо себя чувствовать и нефтегазовый сектор, а также и другие российские предприятия, ориентированные на экспорт. Об импортерах никто ничего не говорит, потому что наша страна в последние несколько лет переживает виток бурного импортозамещения. Поэтому об импортерах здесь ни слова. Все должно выть наше, родное, отечественное. Однако, дальнейший рост цен на нефть может привести к дополнительному укреплению курса российской валюты. При этом, если бюджетная сфера будет себя чувствовать достаточно хорошо в этих условиях и нефтегазовый сектор также будет спокойно работать за счет балансировки цен на нефть и курса рубля, то вот на других российских компаниях дальнейшее укрепление деревянного может сказаться очень негативно.

"Пока в правительстве прямо не говорят о том, каким образом они будут регулировать данный процесс. Однако, напомним, что ранее говорилось об изымании излишней экспортной выручки от продажи нефти и газа. Это поможет выполнить 2 задачи. Во-первых, сбалансировать курс российской валюты, а во-вторых, позволит наполнить похудевшие резервы. Если говорить о реакции рынка на подобные заявления российской власти, то нужно сказать, что участники рынка достаточно спокойно реагируют на высказывания членов правительства. Курс доллара держится уже ниже психологического уровня в 60 рублей. Однако, в целом есть ощущение, что черное золото может скорректироваться в ближайшее время ниже 53 долларов за баррель и в этом случае торговля на валютной паре доллар/рубль может сместиться в диапазон от 60 до 62. Именно такой сценарий мы сейчас рассматриваем как базовый", - резюмирует Г. Задоя.