Газпромбанк поднял рейтинг акций Сбербанка до "покупать" в связи с падением котировок

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг, сообщается в обзоре Газпромбанка.

Прогнозные цены акций Сбербанка, рассчитанные аналитиками Газпромбанка, остались без изменения и составляют 198,3 рубля за одну обыкновенную акцию и 138,8 рубля за одну привилегированную акцию.