Бумаги Русгидро выглядят переоцененными в среднесрочной перспективе - ИК "Фридом-Финанс"

Рынок не отреагировал на падение на токийской бирже, вызванное сокращением промышленных заказов в ноябре, это достаточно волатильный показатель, в годовом выражении они даже выросли на 10%, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Курс доллара к иене упал почти на фигуру, до 113,60, но к настоящему моменту почти восстановился. Таким образом, данное событие можно считать отыгранным. Американский рынок сегодня не торгуется из-за выходного дня (день Мартина Лютера Кинга), в связи с чем ожидается слабая волатильность и низкие объемы торгов. Сейчас лидируют бумаги Русгидро на новости о том, что компания рассчитывает получить прибыль свыше 50 млрд руб. (13 коп. на акцию). В этом случае, дивиденд может составить до 6,5 коп. на акцию, если компания выплатит акционерам 50%. На взгляд эксперта, даже в этом случае бумаги выглядят переоцененными в среднесрочной перспективе. Существенных изменений в плане тарифов на мощность в этом году пока не произошло, а за год акции выросли почти в 2 раза. Потенциала существенного роста прибыли без роста тарифов нет, поэтому крупные иностранные инвесторы сейчас вряд ли будут разгонять котировки наверх своими покупками. С технической точки зрения возможен рост в краткосрочном плане до 1,20, драйвером могут служить новости или закрытие коротких позиций.

Другая заметная новость - подготовка к IPO Детского мира. Возможно, Система не будет откладывать его в долгий ящик, пока ситуация на рынке позволяет рассчитывать на большой интерес инвесторов. Бумаги Системы росли на ожидании того, что акции Детского мира могут быть оценены организаторами размещения с премией в 15-20% к аналогам, но сейчас потенциал кажется почти исчерпанным.

"На валютном рынке сегодня также спокойный день, ориентир на диапазон 59,50-60 в паре USD/RUB, поскольку факторов, которые способны сильно повлиять на курс, сегодня нет. На фондовом рынке ожидаю боковое движение в основных бумагах, ориентир по индексу ММВБ: 2180-2200 п.", - заключает эксперт ИК.