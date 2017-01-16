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Главная / Мнения аналитиков / Сбербанк потянет за собой весь рынок вниз - ВТБ 24
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16 января 2017 года 12:36
Сбербанк потянет за собой весь рынок вниз - ВТБ 24
"Полагаем, что осознание инвесторами нежелания новой администрацией США форсировать отмену антироссийских санкций будет продолжать оказывать понижательное давление на котировки российских акций, - комментирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Показательным, на наш взгляд, является динамика котировок акций Сбербанка, которые стоит рассматривать как индикатор интереса иностранных инвесторов к российскому рынку в целом. Несмотря на выход позитивных данных по результатам работы банка в 2016 г, бумаги потеряли в цене 2%, пробив локальные уровни поддержки. Полагаем, что не удержавшийся от коррекции лидер рынка потянет за собой рынок в целом. Напомним, что с ноября (с подведения итогов президентских выборов в США), Индекс РТС вырос на 20% на ожиданиях нормализации отношений между США и Россией и вероятной отмене антироссийских санкций. Соответственно, есть что корректировать, учитывая что ожидания оказались несколько завышенными. По Индексу ММВБ цели для коррекции – уровень 2150 и 2000 пунктов. Второй вариант будет означать полноценный возврат на уровни начала ноября. Из отдельных историй в настоящий момент хотелось бы обратить внимание на Группу Черкизово, чьи акции предпринимают попытку начать рост после снижения 2016 г, оттолкнувшись от линии поддержки своего долгосрочного посткризисного тренда. Обращаем внимание, что биржевые торги в Штатах сегодня не проводятся. При прочих равных торговая активность на нашем рынке в отсутствии американских трейдеров также будет ограничена".
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16 января 2017 года 16:20
"Первую половину торгов понедельника российский фондовый рынок закончил на положительной территории. При этом на открытии преобладали продажи, чему способствовал нерадужный внешний фон в виде существенной просадки на азиатских площадках. Однако стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где... читать дальше
.16 января 2017 года 16:01
Во второй половине торговой сессии понедельника вероятен "боковой" тренд по индексу ММВБ - Dukascopy Bank SA
"Несмотря на негативное начало новой торговой недели и падение европейских индексов акций, российские индексы к обеду перешли в рост. В целом же активность на российском рынке акций низкая из-за выходных в США по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Мы ожидаем "бокового" тренда по индексу... читать дальше
.16 января 2017 года 15:44
"Рубль начал неделю с отметки в 59,6 за доллар, оставаясь стабильным, несмотря на некоторое снижение цен на нефть. На этой неделе налоговый период будет сохранять курс рубля вблизи текущих уровней. В целом рубль может на этой неделе краткосрочно вырасти вплоть до 59 за доллар. Тем не менее, в... читать дальше
.16 января 2017 года 15:25
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Etalon с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $4 за штуку. По данным... читать дальше
.16 января 2017 года 15:12
"К середине дня рубль укрепляется относительно доллара и евро. В фокусе находятся ситуация на рынке нефти, а также проблемы ЕС. Сегодня в США празднуется День Мартина Лютера Кинга, в связи с этим торговая активность на российском валютном рынке понижена. Сырьевой фактор поддерживает рубль,... читать дальше
.16 января 2017 года 14:55
Российский рубль продолжает демонстрировать чудеса стабильности. Однако, о текущем укреплении российской валюты уже начали беспокоиться российские власти, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. В прошедшую пятницу, выступая на Гайдаровском форуме,... читать дальше
.16 января 2017 года 14:37
(добавлена таблица) Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг, сообщается в обзоре Газпромбанка. Прогнозные цены акций Сбербанка, рассчитанные аналитиками... читать дальше
.16 января 2017 года 14:14
азпромбанк (MOEX: GZPR) повысил рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг, сообщается в обзоре Газпромбанка. Прогнозные цены акций Сбербанка, рассчитанные аналитиками Газпромбанка, остались без... читать дальше
.16 января 2017 года 13:53
Действия Казначейства США практически гарантируют падение доллара в перспективе ближайших месяцев - ВТБ 24
"Показав в четверг максимум на отметке 1.0685, пара евро-доллар приостановила рост, и уже совершила несколько колебаний в диапазоне 1.06-1.07, - комментирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - Нефть с четверга также колеблется между 55 и 56 долл. за баррель Brent, а рубль стоит около 59.50, нефть в... читать дальше
.16 января 2017 года 13:28
Рынок не отреагировал на падение на токийской бирже, вызванное сокращением промышленных заказов в ноябре, это достаточно волатильный показатель, в годовом выражении они даже выросли на 10%, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Курс... читать дальше
.16 января 2017 года 12:57
"В понедельник с утра рубль относительно доллара торговался в узком диапазоне – 59,56-59,66 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - При этом активность торгов низкая. Сегодня все финансовые рынки США закрыты по... читать дальше
.16 января 2017 года 12:19
Сильный рост котировок ОФЗ с начала года может вскоре обернуться их временной коррекцией - Промсвязьбанк
"Сегодня в США выходной – День М. Л. Кинга, поэтому значительные изменения котировок ОФЗ маловероятны. Основные движения, скорее всего, произойдут в среду-четверг и будут связаны с публикацией ИПЦ за декабрь в Еврозоне и США (18 января), а также заседанием ЕЦБ (19 января). Мы по-прежнему позитивно... читать дальше
.16 января 2017 года 12:05
"Считаем базовым сценарий консолидации пары доллар/рубль в диапазоне. В случае продолжения ралли на рынке ОФЗ и оптимизма на рынке нефти в преддверии встречи Комитета по контролю за сокращением добычи пара доллар/рубль имеет шансы обновить многомесячные минимумы и продемонстрировать снижение в... читать дальше
.16 января 2017 года 11:43
Москва. 16 января. Рынок акций РФ утром в понедельник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips и индексов, внешние площадки подают негативные сигналы - просела Азия и ушла в минус нефть. читать дальше
.16 января 2017 года 11:29
Сегодня в США выходной, день Мартина Лютера Кинга, в связи с чем ликвидность рынка доллар/евро ограничена, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. Из ключевых для рынка событий недели следует выделить данные по инфляции в США, публикуемые в среду, заседание ЕЦБ в четверг и инаугурацию... читать дальше
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