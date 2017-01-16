Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек и индексов

Москва. 16 января. Рынок акций РФ утром в понедельник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips и индексов, внешние площадки подают негативные сигналы - просела Азия и ушла в минус нефть.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2192,46 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1158,4 пункта (+0,02%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 59,63 рубля (-0,03 рубля).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Просели бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -1,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%).

В понедельник снизились индексы в Азии, японский Nikkei 225 упал на 1% вслед за котировками акций экспортеров. Курс иены к доллару США поднимается в понедельник шестую сессию подряд, что является самым длительным подобным периодом за семь месяцев.

Китайский фондовый рынок просел в понедельник пятую сессию подряд, акции девелоперов подешевели в ожидании новых мер по ограничению роста рынка жилья. В минувшее воскресенье мэр Шанхая Ян Сюн заявил, что власти города усилят регулирование сектора недвижимости в этом году.

В Европе в начале торгов нет единого вектора (FTSE подрос на 0,2%, S&P 350, DAX теряют по 0,6%), но ушла в "минус" нефть.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК составила $55,3 за баррель (-0,3%), мартовская цена WTI - $53,02 за баррель (-0,2%).

Нефть Brent упала в цене за прошедшую неделю на 2,9%, WTI - на 3% на фоне сомнений трейдеров в том, что согласованное нефтедобывающими странами сокращение добычи уменьшит избыток нефти на рынке.

Несмотря на то, что многие из стран ОПЕК сообщили о снижении объемов добычи в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, стало известно об активном наращивании производства нефти Ливией, освобожденной от необходимости урезать добычу, пишет MarketWatch.

Кроме того, Минэнерго США на прошлой неделе сообщило об увеличении производства нефти в стране на 176 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,946 млн б/с по итогам недели, завершившейся 6 января.

Тем не менее, данные Baker Hughes, опубликованные в пятницу, указали на первое за десять недель сокращение числа нефтяных буровых установок в США, что оказывает поддержку нефтяному рынку в понедельник. Согласно данным Baker Hughes, число буровых установок за прошедшую неделю сократилось на 7 - до 522 единиц.

Аналитик ФГ "БКС" Митч Митчелл полагает, что на неделе направление котировок российских акций будут определять цены на нефть, при этом не исключена повышенная волатильность из-за геополитических опасений. Во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как сообщает британская пресса, заявит о готовности принять сценарий так называемого жесткого "Брекзита". В пятницу состоится инаугурация избранного президента США Д.Трампа, при этом рынки также будут ждать первой встречи ключевых нефтедобывающих стран в Вене (21-22 января), в ходе которой стороны обсудят реализацию соглашения о сокращении добычи.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, в ходе беседы с Bloomberg ближайшие помощники Дональда Трампа на условиях анонимности опровергли появившуюся на выходных информацию о том, что "в ближайшие недели" планируется проведение в Рейкьявике встречи избранного президента США с президентом РФ Владимиром Путиным. Это сообщение охлаждает излишний оптимизм инвесторов, надеющихся на скорую отмену антироссийских санкций. В США торговые площадки в понедельник закрыты в связи с праздником, основной интерес для участников рынка представляют отчет МВФ о перспективах развития мировой экономики, а также данные по торговому балансу России и еврозоны.

По словам директора по продажам ИК "Ай Ти Инвест" Андрея Хохрина, пока открытым остается вопрос, получит ли снижение рынка продолжение или откат по итогам первых двух недель года станет завершением локальной коррекции.

Скорее всего, снижение близко к завершению, индекс РТС теперь или уйдет в боковой диапазон, или, что более реально, вернется к росту. Пока цели остаются прежними - 1200-1250 пунктов в перспективе января-февраля. Поддержит ли подобную динамику индекс ММВБ, неизвестно, все будет зависеть от укрепления рубля. Предположительно, укрепление еще не окончено, поэтому пару рубль/доллар следует ожидать на более низких отметках.

Аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов ожидает в понедельник боковой динамики рынка с возможным плавным снижением индексов в ходе дневных торгов.

Мировые индексы пока устойчивы к падению, хотя российский рынок все-таки показал в пятницу слабость. В понедельник американские рынки закрыты, западные инвесторы пока не видят новых драйверов для роста в связи с пока не ясной экономической политикой нового президента США.

Нефть консолидируется в широком диапазоне $54-57 за баррель, несмотря на подогреваемый интерес всех участников и большой поток позитивных заявлений. Нового импульса нефти можно ожидать только после выхода из указанного канала. Пара рубль/доллар продолжает находиться в зоне 58-61 руб./$1, этому способствует и нефть, и сохраняющееся с начала года давление на доллар. С технической точки зрения сигналов на покупку пока нет, новый импульс стоит ожидать при закреплении выше 61 руб./$1.

Ближайшее сопротивление для индекса ММВБ находится на 2160 пунктах, для РТС - на 1134 пунктах.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подешевели акции "ТГК-" (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%).

Подорожали бумаги АО "Рязанская энергосбытовая компания" (+39,7%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+9,8%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+2,7%), "Уралсиба" (MOEX: USBN) (+2,2%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+1,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 5,15 млрд руб. (из них 1,07 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).