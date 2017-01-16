Снижение курса доллара ниже уровня 60 руб. вряд ли возможно при текущем диапазоне нефтяных цен - Банк "Зенит"

Минувшая неделя на внутреннем валютном рынке завершилась для рубля умеренным негативом. Цены на нефть снизились на 1% в рамках коррекции, однако остались на довольно высоком уровне. Курс бивалютной корзины по итогам пятницы вырос на 39 коп. до 61.38 руб. Курс доллара составил 59.66 руб. (+33 коп.), курс евро

– 63.49 руб. (+48 коп.). На международном валютном рынке доллар сдавал позиции на фоне данных по розничным продажам в декабре, которые оказались слабее ожиданий. По итогам дня основная валютная пара выросла на 0.3 бп, до отметки $1.0640.

"Российская валюта укрепляется, чему способствует рост нефтяных цен, возросший спрос нерезидентов на рублевые активы, а также приближение налогового периода, - указывают эксперты банка. - Совокупность этих факторов в краткосрочной перспективе гарантирует прибыльность сделок на разнице процентных ставок, основой которых является стабильность высокодоходной валюты. В то же время, вероятность более существенного снижения курса доллара ниже уровня 60 руб. вряд ли возможна при текущем диапазоне нефтяных цен, поскольку при более заметном укреплении национальной валюты Центробанк может объявить об интервенциях".