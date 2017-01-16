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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / По Brent возможна и дальнейшая неглубокая коррекция - ITinvest
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16 января 2017 года 11:24
По Brent возможна и дальнейшая неглубокая коррекция - ITinvest
"Нефть Brent находится в спорном состоянии. Скорее всего, повышение будет продолжено, а сам восходящий тренд в этом случае еще не окончен. Но сейчас вероятна и дальнейшая, возможно, неглубокая коррекция. Целей по ценам не ставим", - отмечает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин.
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16 января 2017 года 16:20
"Первую половину торгов понедельника российский фондовый рынок закончил на положительной территории. При этом на открытии преобладали продажи, чему способствовал нерадужный внешний фон в виде существенной просадки на азиатских площадках. Однако стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где... читать дальше
.16 января 2017 года 16:01
Во второй половине торговой сессии понедельника вероятен "боковой" тренд по индексу ММВБ - Dukascopy Bank SA
"Несмотря на негативное начало новой торговой недели и падение европейских индексов акций, российские индексы к обеду перешли в рост. В целом же активность на российском рынке акций низкая из-за выходных в США по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Мы ожидаем "бокового" тренда по индексу... читать дальше
.16 января 2017 года 15:44
"Рубль начал неделю с отметки в 59,6 за доллар, оставаясь стабильным, несмотря на некоторое снижение цен на нефть. На этой неделе налоговый период будет сохранять курс рубля вблизи текущих уровней. В целом рубль может на этой неделе краткосрочно вырасти вплоть до 59 за доллар. Тем не менее, в... читать дальше
.16 января 2017 года 15:25
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Etalon с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $4 за штуку. По данным... читать дальше
.16 января 2017 года 15:12
"К середине дня рубль укрепляется относительно доллара и евро. В фокусе находятся ситуация на рынке нефти, а также проблемы ЕС. Сегодня в США празднуется День Мартина Лютера Кинга, в связи с этим торговая активность на российском валютном рынке понижена. Сырьевой фактор поддерживает рубль,... читать дальше
.16 января 2017 года 14:55
Российский рубль продолжает демонстрировать чудеса стабильности. Однако, о текущем укреплении российской валюты уже начали беспокоиться российские власти, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. В прошедшую пятницу, выступая на Гайдаровском форуме,... читать дальше
.16 января 2017 года 14:37
(добавлена таблица) Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг, сообщается в обзоре Газпромбанка. Прогнозные цены акций Сбербанка, рассчитанные аналитиками... читать дальше
.16 января 2017 года 14:14
азпромбанк (MOEX: GZPR) повысил рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг, сообщается в обзоре Газпромбанка. Прогнозные цены акций Сбербанка, рассчитанные аналитиками Газпромбанка, остались без... читать дальше
.16 января 2017 года 13:53
Действия Казначейства США практически гарантируют падение доллара в перспективе ближайших месяцев - ВТБ 24
"Показав в четверг максимум на отметке 1.0685, пара евро-доллар приостановила рост, и уже совершила несколько колебаний в диапазоне 1.06-1.07, - комментирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - Нефть с четверга также колеблется между 55 и 56 долл. за баррель Brent, а рубль стоит около 59.50, нефть в... читать дальше
.16 января 2017 года 13:28
Рынок не отреагировал на падение на токийской бирже, вызванное сокращением промышленных заказов в ноябре, это достаточно волатильный показатель, в годовом выражении они даже выросли на 10%, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Курс... читать дальше
.16 января 2017 года 12:57
"В понедельник с утра рубль относительно доллара торговался в узком диапазоне – 59,56-59,66 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - При этом активность торгов низкая. Сегодня все финансовые рынки США закрыты по... читать дальше
.16 января 2017 года 12:36
"Полагаем, что осознание инвесторами нежелания новой администрацией США форсировать отмену антироссийских санкций будет продолжать оказывать понижательное давление на котировки российских акций, - комментирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Показательным, на наш взгляд, является... читать дальше
.16 января 2017 года 12:19
Сильный рост котировок ОФЗ с начала года может вскоре обернуться их временной коррекцией - Промсвязьбанк
"Сегодня в США выходной – День М. Л. Кинга, поэтому значительные изменения котировок ОФЗ маловероятны. Основные движения, скорее всего, произойдут в среду-четверг и будут связаны с публикацией ИПЦ за декабрь в Еврозоне и США (18 января), а также заседанием ЕЦБ (19 января). Мы по-прежнему позитивно... читать дальше
.16 января 2017 года 12:05
"Считаем базовым сценарий консолидации пары доллар/рубль в диапазоне. В случае продолжения ралли на рынке ОФЗ и оптимизма на рынке нефти в преддверии встречи Комитета по контролю за сокращением добычи пара доллар/рубль имеет шансы обновить многомесячные минимумы и продемонстрировать снижение в... читать дальше
.16 января 2017 года 11:43
Москва. 16 января. Рынок акций РФ утром в понедельник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips и индексов, внешние площадки подают негативные сигналы - просела Азия и ушла в минус нефть. читать дальше
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