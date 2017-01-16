На данный момент золото является самой интересной из неопределенностей на рынках - eToro

Золото после длительного падения, начавшегося в начале ноября, начинает показывать признаки восстановления, указывает руководитель аналитического отдела eToro в России и СНГ Михаил Мащенко: с начала года рост актива составил более 2%. Сразу после выборов инвесторы ринулись распродавать защитный актив, который должен был защищать их от политической нестабильности, для того, чтобы поучаствовать в ралли на фондовом рынке. Есть несколько факторов благодаря которым можно предположить, что недавний обвал котировок является коррекцией, а благородный металл находится на восходящем тренде начиная с декабря 2015 года с целью выше 2000 за унцию.

Во-первых, это инфляционные ожидания: курс доллара как и реальные процентные ставки имеет четкую корреляцию с золотом, однако сейчас наблюдается отставание металла на 4% от ставок и своей потенциальной стоимости. Намерения Трампа по возвращению производства обратно в страну могут привести к торговым войнам, в рамках которых США будет выгодно иметь слабый доллар и проводить политику по снижению его стоимости для того, чтобы иметь преимущество перед конкурентами. Рост инфляции, особенно если ФРС будут бездействовать и не повышать процентные ставки, приведет к росту котировок на золото.

Во-вторых, победа Трампа привела к невероятному взлету американского фондового рынка, что отражает настроения инвесторов относительно сильного экономического роста, к которому должны привести действия нового правительства. Однако 2016 год показал, что ожидания и факты часто разнятся.

В-третьих, политическая неопределенность ожидается не только в США, но и в Европе. Инвесторы, охваченные чрезмерным оптимизмом, никак не отреагировали на новый сигнал о возможном распаде Евросоюза - итальянский референдум. По своей сути это событие представляло собой голосование сторонников и противников ЕС, противники победили, а действующий премьер-министр ушел в отставку. Игроки предпочли работать с рискованными активами, а котировки золота продолжили падение, несмотря на все знамения. Теперь встает вопрос, если политика Вашингтона в отношении России изменится, то как долго страны ЕС смогут продолжать согласовывать ограничительные меры самостоятельно и не станет ли эта проблема "той соломинкой, что сломает хребет верблюду"?

"Всем известно, что приобретая финансовые активы с целью получить прибыль, инвестор действует в условиях неопределенности. На данный момент золото является самой интересной из неопределенностей, которая присутствует на рынках. Существует вероятность, что золото не будет расти еще длительное время. Однако куда бы Вы предпочли инвестировать сейчас - в раздутый фондовый рынок или в неопределенность мировой политики и экономики по достаточно разумным ценам?" - отмечает специалист eToro.