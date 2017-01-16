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16 января 2017 года 10:44
На данный момент золото является самой интересной из неопределенностей на рынках - eToro
Золото после длительного падения, начавшегося в начале ноября, начинает показывать признаки восстановления, указывает руководитель аналитического отдела eToro в России и СНГ Михаил Мащенко: с начала года рост актива составил более 2%. Сразу после выборов инвесторы ринулись распродавать защитный актив, который должен был защищать их от политической нестабильности, для того, чтобы поучаствовать в ралли на фондовом рынке. Есть несколько факторов благодаря которым можно предположить, что недавний обвал котировок является коррекцией, а благородный металл находится на восходящем тренде начиная с декабря 2015 года с целью выше 2000 за унцию. Во-первых, это инфляционные ожидания: курс доллара как и реальные процентные ставки имеет четкую корреляцию с золотом, однако сейчас наблюдается отставание металла на 4% от ставок и своей потенциальной стоимости. Намерения Трампа по возвращению производства обратно в страну могут привести к торговым войнам, в рамках которых США будет выгодно иметь слабый доллар и проводить политику по снижению его стоимости для того, чтобы иметь преимущество перед конкурентами. Рост инфляции, особенно если ФРС будут бездействовать и не повышать процентные ставки, приведет к росту котировок на золото. Во-вторых, победа Трампа привела к невероятному взлету американского фондового рынка, что отражает настроения инвесторов относительно сильного экономического роста, к которому должны привести действия нового правительства. Однако 2016 год показал, что ожидания и факты часто разнятся. В-третьих, политическая неопределенность ожидается не только в США, но и в Европе. Инвесторы, охваченные чрезмерным оптимизмом, никак не отреагировали на новый сигнал о возможном распаде Евросоюза - итальянский референдум. По своей сути это событие представляло собой голосование сторонников и противников ЕС, противники победили, а действующий премьер-министр ушел в отставку. Игроки предпочли работать с рискованными активами, а котировки золота продолжили падение, несмотря на все знамения. Теперь встает вопрос, если политика Вашингтона в отношении России изменится, то как долго страны ЕС смогут продолжать согласовывать ограничительные меры самостоятельно и не станет ли эта проблема "той соломинкой, что сломает хребет верблюду"? "Всем известно, что приобретая финансовые активы с целью получить прибыль, инвестор действует в условиях неопределенности. На данный момент золото является самой интересной из неопределенностей, которая присутствует на рынках. Существует вероятность, что золото не будет расти еще длительное время. Однако куда бы Вы предпочли инвестировать сейчас - в раздутый фондовый рынок или в неопределенность мировой политики и экономики по достаточно разумным ценам?" - отмечает специалист eToro.
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16 января 2017 года 16:20
"Первую половину торгов понедельника российский фондовый рынок закончил на положительной территории. При этом на открытии преобладали продажи, чему способствовал нерадужный внешний фон в виде существенной просадки на азиатских площадках. Однако стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где... читать дальше
.16 января 2017 года 16:01
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.16 января 2017 года 15:44
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.16 января 2017 года 15:25
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.16 января 2017 года 15:12
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.16 января 2017 года 14:55
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.16 января 2017 года 14:37
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.16 января 2017 года 14:14
азпромбанк (MOEX: GZPR) повысил рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг, сообщается в обзоре Газпромбанка. Прогнозные цены акций Сбербанка, рассчитанные аналитиками Газпромбанка, остались без... читать дальше
.16 января 2017 года 13:53
Действия Казначейства США практически гарантируют падение доллара в перспективе ближайших месяцев - ВТБ 24
"Показав в четверг максимум на отметке 1.0685, пара евро-доллар приостановила рост, и уже совершила несколько колебаний в диапазоне 1.06-1.07, - комментирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - Нефть с четверга также колеблется между 55 и 56 долл. за баррель Brent, а рубль стоит около 59.50, нефть в... читать дальше
.16 января 2017 года 13:28
Рынок не отреагировал на падение на токийской бирже, вызванное сокращением промышленных заказов в ноябре, это достаточно волатильный показатель, в годовом выражении они даже выросли на 10%, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Курс... читать дальше
.16 января 2017 года 12:57
"В понедельник с утра рубль относительно доллара торговался в узком диапазоне – 59,56-59,66 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - При этом активность торгов низкая. Сегодня все финансовые рынки США закрыты по... читать дальше
.16 января 2017 года 12:36
"Полагаем, что осознание инвесторами нежелания новой администрацией США форсировать отмену антироссийских санкций будет продолжать оказывать понижательное давление на котировки российских акций, - комментирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Показательным, на наш взгляд, является... читать дальше
.16 января 2017 года 12:19
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.16 января 2017 года 12:05
"Считаем базовым сценарий консолидации пары доллар/рубль в диапазоне. В случае продолжения ралли на рынке ОФЗ и оптимизма на рынке нефти в преддверии встречи Комитета по контролю за сокращением добычи пара доллар/рубль имеет шансы обновить многомесячные минимумы и продемонстрировать снижение в... читать дальше
.16 января 2017 года 11:43
Москва. 16 января. Рынок акций РФ утром в понедельник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips и индексов, внешние площадки подают негативные сигналы - просела Азия и ушла в минус нефть. читать дальше
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