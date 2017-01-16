16 января 2017 года 10:20
Доллар и евро слегка снизились в начале торгов понедельника, рубль укрепляется на фоне стабильной нефти
Москва. 16 января. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов понедельника; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.
Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,58-59,66 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,585 руб./$1 (-7,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 63,2975 руб./EUR1 (-18,75 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 12,5 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 61,255 рубля.
Доллар при этом оказался на 21,5 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 17,53 копейки выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 16 января связано с наметившейся стабилизацией ситуации на мировых нефтяных площадках. В частности, цены на нефть, снизившиеся на 3% по итогам прошедшей недели, стабильны в понедельник утром благодаря позитивным сигналам из США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:03 МСК не изменилась по отношению к закрытию пятницы, составив $55,45 за баррель (в пятницу фьючерсы упали в цене на 1%). Данные Baker Hughes, опубликованные в пятницу, указали на первое за десять недель сокращение числа нефтяных буровых установок в США, что оказывает поддержку нефтяному рынку в понедельник. Согласно данным Baker Hughes, число буровых установок за прошедшую неделю сократилось на 7 - до 522 единиц.
Нефть Brent упала в цене за прошедшую неделю на 2,9%, WTI - на 3% на фоне сомнений трейдеров в том, что согласованное нефтедобывающими странами сокращение добычи уменьшит избыток нефти на рынке. Несмотря на то, что многие из стран ОПЕК сообщили о снижении объемов добычи в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, стало известно об активном наращивании производства нефти Ливией, освобожденной от необходимости урезать добычу. Кроме того, Минэнерго США на прошлой неделе сообщило об увеличении производства нефти в стране на 176 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,946 млн б/с по итогам недели, завершившейся 6 января.
Опубликовано: /Финмаркет/
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