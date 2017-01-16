Deutsche Bank поднял рейтинг акций Роснефти до "покупать" и оценку на 2,4%

Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) с 420 рублей до 430 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".

По мнению аналитиков, рынок не в полной мере учитывает в текущих котировках акций "Роснефти" итоги приобретения ею "Башнефти" (MOEX: BANE). Как считают эксперты, у акций "Роснефти" достаточный потенциал роста рыночной стоимости с текущих уровней для того, чтобы дать для этих бумаг рекомендацию "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Роснефти", основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет 367,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 388,2 рубля за штуку.