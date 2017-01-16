Локальный долговой рынок продолжает дорожать в условиях возвращения иностранного капитала - Банк "Зенит"

«Евробонды без идей, ОФЗ на подъеме. Долговые рынки ЕМ на прошлой неделе были волатильными, несмотря на стабильность базовых активов. Инвесторы так и не смогли убедиться том, актуальным ли сейчас является перенаправление капитала с долговых рынков на рынки акций, которые более предпочтительны в период ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Российские евробонды лишены собственных идей и двигаются в рамках средней динамики бумаг ЕМ. Доходности вдоль суверенной кривой поднялись в пятницу на 3–5 б.п. и на 5–7 б.п. по итогам всей недели. Локальный долговой рынок продолжает дорожать в условиях возвращения иностранного капитала. В пятницу доходности рынка ОФЗ двигались разнонаправленно, однако по итогам недели они снизились на 8–15 б.п.», – комментирует начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.