Ожидаем "боковую" динамику по российскими индексам с возможным плавным снижением в ходе торгов - Алор Брокер

"Российские индексы прошли свои локальные поддержки, продемонстрировав снижение около 1%. Цели которого, на наш взгляд, пока не достигнуты. Ближайшие сопротивления по ММВБ - 2160 пунктов, по РТС - 1134 пункта. Сегодня мы ожидаем "боковую" динамику по российскими индексам с возможным плавным снижением в ходе дневных торгов. Среди бумаг мы бы отметили акции ВТБ и Газпрома", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.