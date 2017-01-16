График ММВБ демонстрирует сигналы на продажу, которые могут понизить его до уровня в 1980-2000 пунктов - "Открытие Брокер"

"После достаточно бурного старта в начале торгового года российский рынок теряет свои позиции. График ММВБ демонстрирует сигналы на продажу, которые могут понизить его до уровня в 1980-2000 пунктов. Остаётся неясным вопрос о выплате дивидендов государственными компаниями, да и надежды на новую администрацию США постепенно растворились в негативных заявлениях будущих сотрудников Белого дома. Таким образом, российский рынок лишился основных поводов для повышения. Картина по рублю менее пессимистичная, так как отечественная валюта слабо реагирует на движения в нефти, поскольку имеет существенную поддержку в виде избыточно жёсткой денежной политики ЦБ РФ. Более того, надежды на понижение ставки на ближайших заседаниях вновь делают актуальной игру на повышение стоимости ОФЗ. Поэтому ослабление рубля если и состоится, то вряд ли оно будет существенным", - полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.