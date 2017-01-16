Утренние прогнозы: вероятны более низкие уровни

В целом аналитики предполагают нейтральное открытие рынка акций в понедельник, но, вероятно, фондовые индексы будут стремиться на более низкие уровни.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2190-2195 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней при пониженной активности инвесторов".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Отечественный фондовый рынок начнет неделю, скорее всего, нейтрально. В ближайшие пять сессий рынок, вероятно, вернется к 2250-2300 пунктам по индексу ММВБ, либо разовьет снижение к 2100. Потенциальный рост к 2250-2300 стоит использовать для спекулятивных продаж. Если индекс ММВБ упадет к 2100, около данного уровня, по нашему мнению, будут оправданы краткосрочные покупки в расчете на формирование “боковика” 2100-2150 - 2250-2300 либо на отскок к 2150".

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Сегодня в начале дня возможно продолжение снижения по индексу РТС. Впрочем, как показало закрытие торгов в пятницу, активность покупателей увеличилась. Текущие уровни привлекательны для среднесрочных покупок".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Мы полагаем, что на текущей неделе биржевые индексы продемонстрируют повышенную волатильность, но в целом будут стремиться на относительно более низкие уровни. Сегодня в США празднуется День Мартина Лютера Кинга, биржи закрыты, что может сказаться на торговой активности в России и мире. В начале неделе существует возможность отскока индекса ММВБ к ближайшему сопротивлению 2210 пунктов, при этом ближайшей зоной поддержки может является 2140-2160 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "После достаточно бурного старта в начале торгового года российский рынок теряет свои позиции. График ММВБ демонстрирует сигналы на продажу, которые могут понизить его до уровня в 1980-2000 пунктов. Остаётся неясным вопрос о выплате дивидендов государственными компаниями, да и надежды на новую администрацию США постепенно растворились в негативных заявлениях будущих сотрудников Белого дома. Таким образом, российский рынок лишился основных поводов для повышения".