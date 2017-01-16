На рынке рублевых корпоративных бондов в понедельник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 16 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовый рынок США неоднозначно отреагировал на обнародованные в пятницу макроэкономические данные и первые квартальные отчеты крупнейших банков Уолл-стрит. Dow Jones Industrial Average завершил торги в минусе, а Nasdaq Composite обновил рекорд в шестой раз за семь сессий. По итогам недели Dow Jones снизился на 0,4%, Standard & Poor's 500 - на 0,1%, Nasdaq прибавил 1%. В понедельник все финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Рост розничных продаж в США в декабре ускорился до 0,6% с 0,1% в ноябре, но оказался хуже ожиданий. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение показателя в декабре на 0,8%. Индекс потребительского доверия в США в январе 2016 года опустился до 98,1 пункта с декабрьского уровня в 98,2 пункта - максимального с января 2004 года, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета. Консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит предусматривал рост показателя до 98,8 пункта. Цены производителей в США увеличились в декабре на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,6% в годовом выражении, что соответствовало прогнозам экономистов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в понедельник, японский рынок падает вслед за котировками акций экспортеров. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,95%, гонконгский Hang Seng - на 1%, китайский Shanghai Composite - также на 1%, южнокорейский KOSPI потерял 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%. Курс иены к доллару США поднимается в понедельник шестую сессию подряд, что является самым длительным подобным периодом за семь месяцев. На этом фоне дешевеют акции японских экспортеров, главным образом, машиностроительных компаний и производителей электроники.

Китайский фондовый рынок падает в понедельник пятую сессию подряд, акции девелоперов дешевеют в ожидании новых мер по ограничению роста рынка жилья. В минувшее воскресенье мэр Шанхая Ян Сюн заявил, что власти города усилят регулирование сектора недвижимости в этом году.

В свою очередь цены на нефть, снизившиеся на 3% по итогам прошедшей недели, плавно поднимаются в понедельник благодаря позитивным сигналам из США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 МСК поднялась на 0,07% - до $55,49 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы упали в цене на 1% - до $55,45 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,06% - до $53,18 за баррель.

Данные Baker Hughes, опубликованные в пятницу, указали на первое за десять недель сокращение числа нефтяных буровых установок в США, что оказывает поддержку нефтяному рынку в понедельник. Согласно данным Baker Hughes, число буровых установок за прошедшую неделю сократилось на 7 - до 522 единиц.

Нефть Brent упала в цене за прошедшую неделю на 2,9%, WTI - на 3% на фоне сомнений трейдеров в том, что согласованное нефтедобывающими странами сокращение добычи уменьшит избыток нефти на рынке. Несмотря на то, что многие из стран ОПЕК сообщили о снижении объемов добычи в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, стало известно об активном наращивании производства нефти Ливией, освобожденной от необходимости урезать добычу. Кроме того, Минэнерго США на прошлой неделе сообщило об увеличении производства нефти в стране на 176 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,946 млн б/с по итогам недели, завершившейся 6 января.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и вновь оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,504 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,538 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 января вырос на 0,15% (за счет заметного роста стоимости облигаций "РЖД БО-07", которые отыграли обратно падение предыдущего дня) и составил 104,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,17%, поднявшись до 489,29 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД БО-07" (+3%), "ГК ПИК БО-07" (+0,52%) и "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (+0,3%), а в лидерах снижения - "Башнефть-07" (-1,28%), "РусГидро-07" (-0,65%) и "Внешэкономбанк-21" (-0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Транснефть" (MOEX: TRNF) в 2017 году планирует привлечь 35 млрд рублей за счет биржевых облигаций, сообщил журналистам первый вице президент компании Максим Гришанин. По его словам, в 2016 году компания привлекла 94 млрд рублей за счет облигаций, из них 77 млрд рублей были направлены на рефинансирование китайского кредита. В последний раз на локальный долговой рынок "Транснефть" выходила в октябре прошлого года, разместив биржевые бонды серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей. В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых бондов компании на 119 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд рублей.