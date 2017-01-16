Nasdaq Composite в пятницу обновил рекорд

Dow Jones Industrial Average завершил торги пятницы в "минусе", а Nasdaq Composite обновил рекорд в шестой раз за семь сессий. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в понедельник. Цены на нефть, снизившиеся на 3% по итогам прошедшей недели, поднимаются в понедельник .

Фондовый рынок США неоднозначно отреагировал на обнародованные в пятницу макроэкономические данные и первые квартальные отчеты крупнейших банков Уолл-стрит. Dow Jones Industrial Average завершил торги в "минусе", а Nasdaq Composite обновил рекорд в шестой раз за семь сессий.

По итогам недели Dow Jones снизился на 0,4%, Standard & Poor's 500 - на 0,1%, Nasdaq прибавил 1%, пишет MarketWatch.

В понедельник все финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

"Узкий диапазон колебаний не стал сюрпризом, поскольку инвесторы готовились к длинным праздничным выходным, а также к потокам финансовой отчетности в ближайшие недели", - считает старший портфельный менеджер Private Client Reserve Эрик Виганд.

Рост розничных продаж в декабре ускорился до 0,6% с 0,1% в ноябре, но оказался хуже ожиданий. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение показателя в декабре на 0,8%.

Индекс потребительского доверия в США в январе 2016 года опустился до 98,1 пункта с декабрьского уровня в 98,2 пункта - максимального с января 2004 года, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета.

Консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит предусматривал рост показателя до 98,8 пункта.

Цены производителей в США увеличились в декабре на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,6% в годовом выражении, что соответствовало прогнозам экономистов.

По оценкам аналитиков, прибыли компаний, входящих в список Standard & Poor's 500, выросли в IV квартале на 3,8%, а в банковской отрасли подъем составил 5%.

Рыночная стоимость JPMorgan увеличилась на 0,5%. Прибыль и выручка крупнейшего банка США в IV квартале превзошли ожидания рынка благодаря сильным результатам в сегменте торговли бондами, однако доходы от торговли акциями оказались слабее прогнозов. Годовая прибыль JPMorgan была рекордной.

Курс акций Bank of America повысился на 0,4%. Прибыль банка выросла на 43% в октябре-декабре, он увеличил выкуп акций. Вместе с тем его выручка не дотянула до прогноза - $19,99 млрд против ожидавшихся $20,58 млрд.

Котировки акций третьего отчитавшегося в пятницу банка США, Wells Fargo, выросли на 1,5%, хотя его квартальные результаты были слабее, чем у конкурентов. Банк сократил прибыль на 5,4%, на уровне ожиданий рынка, выручка почти не изменилась, но оказалась заметно ниже консенсус-прогноза.

Рыночная стоимость Fiat Chrysler Automobiles NV сократилась в пятницу на 2,2% вслед за резким падением в четверг в связи с тем, что автоконцерн оказался в центре нового скандала о манипуляциях с данными выхлопов дизельных двигателей. Власти США обвинили итало-американскую компанию в тайном использовании в более чем 100 тыс. автомобилей программного обеспечения, позволяющего превышать допустимые нормы выбросов вредных веществ.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 13 января опустился на 5,27 пункта (0,03%) - до 19885,73 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 4,20 пункта (0,18%) - до 2274,64 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 26,63 пункта (0,48%) и составил 5574,12 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в понедельник, японский рынок падает вслед за котировками акций экспортеров.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1%, китайский Shanghai Composite - также на 1%, южнокорейский KOSPI потерял 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - прибавил 0,5%.

Курс иены к доллару США поднимается в понедельник шестую сессию подряд, что является самым длительным подобным периодом за семь месяцев.

На этом фоне дешевеют акции японских экспортеров, главным образом, машиностроительных компаний и производителей электроники.

Так, бумаги Toyota Motor упали в цене на 0,7%, Nissan Motor - на 0,6%, Sharp - на 3,6%, Sony - на 1,1%.

"Движения на финансовых рынках ограничены в преддверие инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, - цитирует агентство Bloomberg аналитика Tokai Tokyo Research Institute Содзи Хиракаву. - Инвесторы опасаются, что в дальнейших комментариях Трамп будет негативно отзываться об ослаблении иены - этот фактор ограничивает возможности роста японского рынка акций".

Китайский фондовый рынок падает в понедельник пятую сессию подряд, акции девелоперов дешевеют в ожидании новых мер по ограничению роста рынка жилья.

В минувшее воскресенье мэр Шанхая Ян Сюн заявил, что власти города усилят регулирования сектора недвижимости в этом году.

"Стремление китайских властей ужесточать контроль рынка недвижимости сохранится, - отмечает исполнительный директор KGI Asia Ltd. в Гонконге Бен Квонг. - Инвесторы будут фиксировать прибыли, продавая акции компании сферы недвижимости, при объявление региональными властями новых мер, призванных предотвратить формирование "пузырей" на рынке жилья".

Стоимость бумаг Cheung Kong Property опустилась в ходе торгов на 2,6%, Sun Hung Kai Properties - на 1%.

Цены на нефть, снизившиеся на 3% по итогам прошедшей недели, поднимаются в понедельник благодаря позитивным сигналам из США, пишет MarketWatch.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК поднялась на $0,18 (0,32%) - до $55,63 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы упали в цене на $0,56 (1%) - до $55,45 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,16 (0,31%) - до $52,53 за баррель. Контракт подешевел на $0,64 (1,21%) - до $52,37 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Нефть Brent упала в цене за прошедшую неделю на 2,9%, WTI - на 3% на фоне сомнений трейдеров в том, что согласованное нефтедобывающими странами сокращение добычи уменьшит избыток нефти на рынке.

Несмотря на то, что многие из стран ОПЕК сообщили о снижении объемов добычи в соответствие с достигнутыми ранее договоренностями, стало известно об активном наращивании производства нефти Ливией, освобожденной от необходимости урезать добычу, пишет MarketWatch.

Кроме того, Минэнерго США на прошлой неделе сообщило об увеличении производства нефти в стране на 176 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,946 млн б/с по итогам недели, завершившейся 6 января.

Тем не менее, данные Baker Hughes, опубликованные в пятницу, указали на первое за десять недель сокращение числа нефтяных буровых установок в США, что оказало поддержку нефтяному рынку в понедельник.

Согласно данным Baker Hughes, число буровых установок за прошедшую неделю сократилось на 7 - до 522 единиц.