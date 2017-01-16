В начале неделе существует возможность отскока индекса ММВБ к ближайшему сопротивлению 2210 пунктов - Промсвязьбанк

"Мы полагаем, что на текущей неделе биржевые индексы продемонстрируют повышенную волатильность, но в целом будут стремиться на относительно более низкие уровни. Сегодня в США празднуется День Мартина Лютера Кинга, биржи закрыты, что может сказаться на торговой активности в России и мире. В начале неделе существует возможность отскока индекса ММВБ к ближайшему сопротивлению 2210 пунктов, при этом ближайшей зоной поддержки может является 2140-2160 пунктов. В течение недели операционные данные за 4-й квартал представят Группа ЛСР, Evraz и НЛМК", - отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.