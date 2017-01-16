.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  В начале неделе существует возможность отскока индекса ММВБ к ближайшему сопротивлению 2210 пунктов - Промсвязьбанк
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку по инфляции на уровне 5,4%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2016 год на минимальном уровне в новейшей истории России в 5,4%. Рост потребительских цен оказался ниже ожиданий аналитиков
 
Минпромторг: рост промышленности в этом году может достичь 2%
Промышленное производство в России выходит на траекторию роста, и в этом году точками роста станут химическая и текстильная промышленность, а также машиностроение. О том, что в этом году Минпромторг ожидает восстановительного роста по большинству...
 
Сенаторы опасаются роста цен на жилье
В 2017 году в России может быть отменено обязательное страхование ответственности застройщиков - гарантом возврата денег покупателям строящегося жилья должен выступить государственный компенсационный фонд долевого строительства. От таких...
 
Чиновники обсуждают, как увеличить адресность социальной поддержки
Экономический блок правительства обсуждает, как увеличить адресность социальной поддержки, и одна из мер – постепенно заменить льготную ставку НДС поддержкой малоимущих, рассказали "Ведомостям" четыре федеральных чиновника. Осенью Минфин на...
 
16 января 2017 года 09:41

В начале неделе существует возможность отскока индекса ММВБ к ближайшему сопротивлению 2210 пунктов - Промсвязьбанк

"Мы полагаем, что на текущей неделе биржевые индексы продемонстрируют повышенную волатильность, но в целом будут стремиться на относительно более низкие уровни. Сегодня в США празднуется День Мартина Лютера Кинга, биржи закрыты, что может сказаться на торговой активности в России и мире. В начале неделе существует возможность отскока индекса ММВБ к ближайшему сопротивлению 2210 пунктов, при этом ближайшей зоной поддержки может является 2140-2160 пунктов. В течение недели операционные данные за 4-й квартал представят Группа ЛСР, Evraz и НЛМК", - отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 января 2017 года 16:20
Не исключаем, что к закрытию российские фондовые индексы могут скорректироваться - ИК "ФИНАМ"
"Первую половину торгов понедельника российский фондовый рынок закончил на положительной территории. При этом на открытии преобладали продажи, чему способствовал нерадужный внешний фон в виде существенной просадки на азиатских площадках. Однако стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где...    читать дальше
.
16 января 2017 года 16:01
Во второй половине торговой сессии понедельника вероятен "боковой" тренд по индексу ММВБ - Dukascopy Bank SA
"Несмотря на негативное начало новой торговой недели и падение европейских индексов акций, российские индексы к обеду перешли в рост. В целом же активность на российском рынке акций низкая из-за выходных в США по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Мы ожидаем "бокового" тренда по индексу...    читать дальше
.
16 января 2017 года 15:44
На этой неделе налоговый период будет сохранять курс рубля вблизи текущих уровней - Локо-Банк
"Рубль начал неделю с отметки в 59,6 за доллар, оставаясь стабильным, несмотря на некоторое снижение цен на нефть. На этой неделе налоговый период будет сохранять курс рубля вблизи текущих уровней. В целом рубль может на этой неделе краткосрочно вырасти вплоть до 59 за доллар. Тем не менее, в...    читать дальше
.
16 января 2017 года 15:25
"ВТБ Капитал" снизил рейтинг GDR Etalon до "держать" в связи с ростом котировок
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Etalon с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $4 за штуку. По данным...    читать дальше
.
16 января 2017 года 15:12
Риски ЕС не сломили рубль - БКС
"К середине дня рубль укрепляется относительно доллара и евро. В фокусе находятся ситуация на рынке нефти, а также проблемы ЕС. Сегодня в США празднуется День Мартина Лютера Кинга, в связи с этим торговая активность на российском валютном рынке понижена. Сырьевой фактор поддерживает рубль,...    читать дальше
.
16 января 2017 года 14:55
Доллар ниже 55 нам не нужен - "Аналитика Онлайн"
Российский рубль продолжает демонстрировать чудеса стабильности. Однако, о текущем укреплении российской валюты уже начали беспокоиться российские власти, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. В прошедшую пятницу, выступая на Гайдаровском форуме,...    читать дальше
.
16 января 2017 года 14:37
Газпромбанк поднял рейтинг акций Сбербанка до "покупать" в связи с падением котировок
(добавлена таблица) Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг, сообщается в обзоре Газпромбанка. Прогнозные цены акций Сбербанка, рассчитанные аналитиками...    читать дальше
.
16 января 2017 года 14:14
Газпромбанк поднял рейтинг акций Сбербанка до "покупать" в связи с падением котировок
азпромбанк (MOEX: GZPR) повысил рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг, сообщается в обзоре Газпромбанка. Прогнозные цены акций Сбербанка, рассчитанные аналитиками Газпромбанка, остались без...    читать дальше
.
16 января 2017 года 13:53
Действия Казначейства США практически гарантируют падение доллара в перспективе ближайших месяцев - ВТБ 24
"Показав в четверг максимум на отметке 1.0685, пара евро-доллар приостановила рост, и уже совершила несколько колебаний в диапазоне 1.06-1.07, - комментирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - Нефть с четверга также колеблется между 55 и 56 долл. за баррель Brent, а рубль стоит около 59.50, нефть в...    читать дальше
.
16 января 2017 года 13:28
Бумаги Русгидро выглядят переоцененными в среднесрочной перспективе - ИК "Фридом-Финанс"
Рынок не отреагировал на падение на токийской бирже, вызванное сокращением промышленных заказов в ноябре, это достаточно волатильный показатель, в годовом выражении они даже выросли на 10%, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Курс...    читать дальше
.
16 января 2017 года 12:57
Торговый диапазон сегодня – 59,50-60,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"В понедельник с утра рубль относительно доллара торговался в узком диапазоне – 59,56-59,66 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - При этом активность торгов низкая. Сегодня все финансовые рынки США закрыты по...    читать дальше
.
16 января 2017 года 12:36
Сбербанк потянет за собой весь рынок вниз - ВТБ 24
"Полагаем, что осознание инвесторами нежелания новой администрацией США форсировать отмену антироссийских санкций будет продолжать оказывать понижательное давление на котировки российских акций, - комментирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Показательным, на наш взгляд, является...    читать дальше
.
16 января 2017 года 12:19
Сильный рост котировок ОФЗ с начала года может вскоре обернуться их временной коррекцией - Промсвязьбанк
"Сегодня в США выходной – День М. Л. Кинга, поэтому значительные изменения котировок ОФЗ маловероятны. Основные движения, скорее всего, произойдут в среду-четверг и будут связаны с публикацией ИПЦ за декабрь в Еврозоне и США (18 января), а также заседанием ЕЦБ (19 января). Мы по-прежнему позитивно...    читать дальше
.
16 января 2017 года 12:05
Базовый сценарий на сегодняшний день – диапазон 59-60 руб./доллар - Промсвязьбанк
"Считаем базовым сценарий консолидации пары доллар/рубль в диапазоне. В случае продолжения ралли на рынке ОФЗ и оптимизма на рынке нефти в преддверии встречи Комитета по контролю за сокращением добычи пара доллар/рубль имеет шансы обновить многомесячные минимумы и продемонстрировать снижение в...    читать дальше
.
16 января 2017 года 11:43
Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек и индексов
Москва. 16 января. Рынок акций РФ утром в понедельник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips и индексов, внешние площадки подают негативные сигналы - просела Азия и ушла в минус нефть.    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.