Открытие рынка акций сегодня ожидаем в районе 2190-2195 пунктов по ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55,6 за баррель, слегка прибавив после публикации данных, указавших на снижение числа действующих буровых установок в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом и разнонаправленном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2190-2195 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней при пониженной активности инвесторов из-за нерабочего дня в США", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.