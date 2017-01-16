Продажи нефти будут умеренными - eToro

Баррель Brent подешевел в пятницу и по итогам недели потерял с понедельника свыше 2%, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Несмотря на то, что после заключения соглашения в рамках ОПЕК+ котировки переместились в более высокий диапазон, на сырьевых площадках сохраняется неопределенность, обусловленная сомнениями в успехе инициативы экспортеров. Помимо опасения нарушения странами данных обещаний, присутствуют страхи по поводу роста активности американских сланцевых компаний. Эти факторы препятствуют попыткам актива развить более уверенный восходящий импульс.

На минувших выходных в WSJ появился материал, в котором издание выражает опасения по поводу того, что Ливия способна свести на нет все усилия остальных стран. За последние полгода Ливия, не афишировав свою активность, нарастила объемы добычи более чем в три раза. Действительно, в начале января страна добилась производства на уровне 708 тыс. барр./сутки, зафиксировав трехлетний максимум. В первом полугодии 2016 года объемы добычи достигали уровней ниже 200 тыс. барр./сутки. Причем Национальная нефтяная госкорпорация Ливии уже сообщила, что в наступившем году государство планирует довести показатель до 900 тыс. барр./сутки.

"На этом фоне нефтетрейдеры могут еще сильнее усомниться в перспективах восстановления баланса спроса и предложения на рынке, что чревато дальнейшими продажами актива. И именно подобные факторы сейчас мешают движению Brent в направлении отметки 60 долл./барр. Уже сегодня участники рынка могут продолжить ликвидировать "длинные" позиции с ближайшей целью на 55. Впрочем, сильной просадки не ожидаем ввиду ожиданий встречи министерского комитета по контролю за добычей нефти при ОПЕК, которая состоится в Вене 21-22 января", - отмечает специалист eToro.