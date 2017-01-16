Доллар может попытаться совершить "набег" на 60 рублей - InstaForex

"Стартующий налоговый период в РФ в ближайшие полторы недели будет оказывать поддержку рублю, однако если Brent не сможет развить импульс роста, этот позитивный эффект будет отчасти сглажен. Особенно в свете потенциальных покупок USD в ожидании инаугурации Д. Трампа, которая состоится в пятницу. Сегодня рубль может продолжить коррекцию, если котировки нефти не вернутся выше 56 долларов/баррель. Появившаяся на минувших выходных статья в WSJ о том, что Ливия может нивелировать положительный эффект от сокращения добычи другими странами, может вызвать беспокойство на сырьевых площадках и вылиться в дальнейшие продажи актива. В этом случае доллар попытается подняться за пределы уровня 60 руб. на пробое локального сопротивления 59,80 руб." - комментирует ситуацию аналитик InstaForex Игорь Ковалев.