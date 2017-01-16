Отечественный фондовый рынок начнет неделю, скорее всего, нейтрально - Инвестиционная палата

"Отечественный фондовый рынок начнет неделю, скорее всего, нейтрально. В ближайшие пять сессий рынок, вероятно, вернется к 2250-2300 пунктам по индексу ММВБ, либо разовьет снижение к 2100. Потенциальный рост к 2250-2300 стоит использовать для спекулятивных продаж. Если индекс ММВБ упадет к 2100, около данного уровня, по нашему мнению, будут оправданы краткосрочные покупки в расчете на формирование “боковика” 2100-2150 - 2250-2300 либо на отскок к 2150. Сегодня рынки США будут закрыты на празднование Дня Мартина Лютера Кинга. В четверг станет известно решение ЕЦБ по ставкам. В пятницу будут опубликованы данные по ВВП Китая, состоится инаугурация Дональда Трампа", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.