Рынок акций на неделе просел вслед за нефтью, ММВБ вернулся в прошлый год

Рынок акций РФ во вторую неделю нового года просел вслед за нефтью, индекс ММВБ растерял все достижения января и скатился в прошлый год, к уровням конца декабря. Нефть скорректировалась после роста начала января, ранее подогретого новостями о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК+, а также ослаблением доллара.

В период с 9 по 13 января индекс ММВБ снизился на 0,9% - до 2195,19 пункта, индекс РТС потерял 1,2% и достиг 1158,19 пункта. Доллар за неделю вырос на 0,09 рубля, а нефть Brent упала на 2,6% или $1,5.

Неделя началась со снижения вслед за упавшей нефтью на опасениях, что соглашения нефтепроизводителей ОПЕК+ об ограничении добычи с января будет недостаточно для стабилизации рынка; ММВБ просел к 2210 пунктам, а индекс РТС опустился в район 1160 пунктов, почти растеряв остатки прироста с начала года.

Цена мартовского фьючерса Brent упала ниже $56 за баррель на опасениях, что в условиях увеличения экспорта из Ирана, Ливии, а также роста активности производителей сланцевой нефти в США усилия ОПЕК+ по сбалансированию рынка будут иметь ограниченный эффект. Например, Иран сократил резервы до 16,4 млн баррелей с уровня 29,6 млн баррелей в октябре, накопленных за годы санкций. Данные Baker Hughes показали очередное увеличение числа активных нефтяных буровых в США (до 529).

Во вторник рынок акций превысил 2235 пунктов по индексу ММВБ на фоне подросшей Европы и ожиданиях потепления отношения России и США; лидерами роста выступили бумаги металлургов и энергетиков; просели акции "Магнита" (-2,6%) после слабого отчета за 2016 год (выручка выросла на 12,8%, сама компания ожидала роста на 14-16%).

Нефть вечером возобновила снижение, несмотря на заверения стран ОПЕК в готовности выполнить соглашение о коллективном снижении уровня добычи. ОПЕК и присоединившиеся к ней страны объявили о сокращениях на 60-70% от заявленного ими объема снижения добычи. Цена Brent опустилась к $54,3 за баррель.

В среду рынок вновь просел из-за опасений, что США введут новые экономические санкции против России, игроки ожидали выступления избранного президента США Дональда Трампа; индекс ММВБ просел ниже 2220 пунктов, РТС – к 1155 пунктам. Лидировали в откате бумаги "Магнита" (-5,1%) из-за слабого отчета, но выросли "Мечел" (+5,9%) и обновили свои максимумы акции "Мосбиржи" (+3,7%) на сильном годовом отчете (суммарный оборот биржи вырос за год на 24,1% и достиг 850,4 трлн рублей). Акции "Мечела" по итогам квартального пересмотра вошли с 10 января в состав базы расчета индекса ММВБ-10 взамен бумаг "Магнита".

Американские СМИ сообщили о подготовке группой сенаторов законопроекта о новых санкциях в отношении России, которые касаются финансового и энергетического секторов российской экономики. Нефть Brent подросла к $54,7 за баррель за счет слабого доллара, проигнорировав статистику Минэнерго США по запасам (рост резервов нефти, бензина и дистиллятов существенно превысили прогнозы).

В четверг рынок просел в район 2210 пунктов по индексу ММВБ из-за укрепления рубля на фоне роста нефти и угасающих надежд на скорую отмену санкций США к России. Лидерами отката выступили бумаги "Норникеля" (-4,3%) на новостях, что Индонезия разрешит экспорт никелевой руды, а раллировали акции "Аэрофлота" (+7,4%) и бумаги "АЛРОСА" (+5,8%) после сильного отчета за 2016 год (выручка "АЛРОСА" выросла на 26%, до $4,486 млрд).

Избранный президент США Дональд Трамп не добавил никаких подробностей к планам налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру. Вместо формулирования ясной экономической и политической платформы будущий президент подверг жесткой критике разведслужбы США, СМИ и фармацевтические компании. Главными темами обсуждения стали отношения с Россией и Китаем. Д.Трамп заявил, что надеется поладить с президентом РФ В.Путиным и отметил, что Москва и Вашингтон могли бы "вместе бороться против ИГ".

В итоге инвесторы не дождались от Д.Трампа деталей экономического плана, что вылилось в падение доллара и рост нефти - Brent превысила $56 за баррель.

Финал недели прошел под знаком массированных распродаж, индекс ММВБ откатился в район 2195 пунктов (уровень конца декабря), РТС упал в район 1160 пунктов на фоне коррекции нефти вниз и опасениях внесения корректив в планы госкопаний РФ выплачивать в дальнейшем дивиденды на уровне 50% от прибыли.

Проект документа о продлении нормы выплат, внесенный в правительство РФ с разногласиями между двумя ответственными ведомствами, был возвращен в Минфин на доработку. Первый вице-премьер РФ И.Шувалов заявил, что к проекту документа имелись замечания не технического характера.

Продолжили падение акции "Магнита" (-2,4%) и подешевели бумаги Сбербанка (-2%), хотя последние утром росли на сильном отчете за 2016 год (чистая прибыль банка выросла в 2,2 раза, до 517 млрд рублей). Нефть Brent просела в район $55,6 за баррель.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись акции "Магнита" (-11%), "префы" Сбербанка (-6%), "префы" "Селигдара" (-6%); лучше рынка выглядели акции "ТГК-1" (+14%), "МРСК Волги" (+14%), "Распадской" (+13%).

Динамика рынка акций на следующей неделе по-прежнему будет определяться колебаниями нефти, которая будет двигаться в коридоре $54-56 за баррель в ожидании первого заседания комитета, следящего за выполнением условий соглашения ОПЕК+ (21-22 января). Для индекса ММВБ поддержкой выступает область 2150 пунктов, для РТС – 1100-1130 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".