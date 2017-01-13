Рынок акций РФ завершил неделю распродажами, индекс ММВБ вернулся в прошлый год

Москва. 13 января. Рынок акций РФ завершил неделю распродажами на фоне просевшей нефти и опасений внесения корректив в планы выплаты госкомпаниями дивидендов на уровне 50% от прибыли; индекс ММВБ откатился к уровням конца декабря - ниже 2200 пунктов.

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ просел до 2195,19 пункта (-0,8%), индекс РТС - до 1158,19 пункта (-1,5%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3%.

Доллар вырос до 59,71 рубля (+0,38 рубля).

За неделю индекс ММВБ снизился на 0,9%, РТС потерял 1,2%, доллар подрос на 9 копеек.

В лидерах отката в пятницу выступили акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,9%), "Мосбиржи" (-2,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%).

Также упали акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-2% и -3% "префы"), хотя утром бумаги обоих типов росли на 1% после выхода отчета за 2016 год.

Сбербанк по итогам 2016 года увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2,2 раза - до 517 млрд рублей. В 2015 году чистая прибыль Сбербанка по РСБУ с учетом СПОД составила 218,4 млрд рублей, до СПОД - 236,3 млрд рублей. В декабре 2016 года банк получил чистую прибыль в размере 33,8 млрд рублей, на уровне декабря 2015 года.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на Гайдаровском форуме в пятницу заявил, что рост цен на нефть в начале 2017 года дает хорошую возможность серьезно сократить использование средств Резервного фонда и сохранить его по итогам этого года. Также, по его словам, в текущем году не наблюдается серьезных угроз для прогноза по инфляции в 4%.

Вместе с тем, по оценке М.Орешкина, налоговая нагрузка на компании в РФ остается высокой, что является ограничением для роста инвестиций, легально работающий бизнес должен платить меньше налогов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в пятницу, что использование Резервного фонда может начаться в марте-апреле, в последующие годы (не в 2017 году) может возникнуть необходимость привлечения кредитов банков для финансирования кассовых разрывов бюджета.

В пятницу в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (подросли Япония и Китай), растет Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,5-0,8%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

В США в пятницу стартовал сезон отчетов за четвертый квартал 2016 года. Крупнейший банк США JPMorgan Chase & Co. увеличил прибыль на 24% благодаря более существенному росту доходов от операций с долговыми ценными бумагами, чем ожидал рынок. Чистая прибыль банка составила $6,73 млрд, или $1,71 в расчете на акцию, против $5,43 млрд, или $1,32 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Розничные продажи в США в декабре выросли на 0,6% при прогнозах роста на 0,7%, продажи без учета автомобилей повысились всего на 0,2% при ожидавшемся подъеме на 0,5%.

Индекс цен производителей PPI в декабре вырос на 1,6% в годовом выражении, что совпало с прогнозами, а Core PPI поднялся на 1,6% при прогнозах роста на 1,5%.

В тоже время индекс потребительского доверия Мичиганского университета в США в январе 2017 года опустился до 98,1 пункта с декабрьского уровня в 98,2 пункта - максимального с января 2004 года, свидетельствуют предварительные данные. Консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит предусматривал рост показателя до 98,8 пункта, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке цены корректируются вниз после роста на заявлениях добывающих стран о снижении производства сырья в январе и позитивной статистике из Китая, который активно наращивает закупки нефти.

Китай увеличил в декабре импорт нефти до рекордных 8,56 млн баррелей в сутки, темпы прироста поставок за год оказались рекордными за последние 6 лет и составили 13%, в 2017 году увеличение импорта, как ожидается, продолжится и может составить 5%.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $55,61 за баррель (-0,7%), февральская цена WTI - $52,52 за баррель (-0,9%).

Первое заседание комитета, на котором будут рассмотрены первые итоги действия соглашения о сокращении нефтедобычи, состоится 21-22 января в Вене. Россия готова обсудить предложения Кувейта о мониторинге не только сокращения добычи нефти, но и экспорта, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Игорь Арнаутов, рынок акций снизился вслед за падением бумаг сырьевых компаний, что отчасти связано с коррекцией цен на нефть, которая вызвана сомнениями рынка по поводу эффективности мер сокращения добычи ОПЕК. Кроме этого, давление на рынок оказывали слабые экономические данные из Китая.

Американский рынок открылся ростом после публикации корпоративной отчетности Bank of America и JPMorgan, которые превзошли прогнозы рынка. В понедельник торги на американских площадках проводиться не будут в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга. Также выйдут данные по торговому балансу еврозоны за ноябрь, которые могут поддержать европейские индексы в случае его роста.

Руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович полагает, что рынок акций просел из-за опасений сокращения уровней дивидендных выплат со стороны госкомпаний. Накануне министр финансов РФ А.Силуанов подтвердил намерения направить 50% прибыли госкомпаний на дивиденды для пополнения бюджета страны. Однако в пятницу в СМИ появились сообщения о том, что правительство еще не приняло решение об уровнях дивидендных выплат со стороны госкомпаний.

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, после заключения соглашения ОПЕК в конце ноября стоимость нефти уже прибавила более 20%, и это при отсутствии каких-либо осязаемых результатов. Сам факт заморозки можно будет констатировать только из отчетов о добыче за январь, а ее влияние на баланс спроса-предложения на рынке станет заметным еще позже. Поэтому некоторые инвесторы решили немного "притормозить" и подождать новых стимулов.

Доллар продолжает терять позиции из-за некоторого разочарования от выступления Дональда Трампа на пресс-конференции (новый президент США не предоставил никаких деталей или уточнений касательно своей экономической или политической стратегии после 21 января). Также поводом для ослабления доллара могла стать публикация в СМИ о том, что из-за недостаточности информации касательно будущих действий нового президента, прогнозы по числу повышений учетной ставки ФРС в 2017 году трех председателей федеральных резервных банков (Филадельфии, Атланты и Сент-Луиса) сильно разошлись (от одного до трех повышений).

По оценке аналитика УК "Альфа-Капитал" Андрея Шенка, инвесторы опасаются наращивать позиции в рисковых активах, а часть игроков и вовсе решила зафиксировать прибыль. Причина - приближение инаугурации Д.Трампа и возросшее опасение рынка на счет его будущей политики и возможности исполнить свои предвыборные обещания. Скорее всего, в ближайшие 3-4 месяца рынок ждет период высокой волатильности, что, с одной стороны, означает снижение спроса на рисковые активы, а с другой - может привести к возникновению хороших моментов для покупок.

Для нефти в краткосрочной перспективе растет вероятность коррекции вниз, поскольку при текущих ценовых уровнях возобновился рост буровой активности в США, что способствует замедлению темпов снижения предложения. На этом фоне в ближайшее время могут немного ослабнуть и сырьевые валюты, в том числе рубль.

Начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов полагает, что падение рынка вызвано разочаровывающими комментариям первого вице-премьера Игоря Шувалова о том, что в вопросе о выплате госкопаниями 50% от чистой прибыли в качестве дивидендов могут быть исключения. Также макронегатив пришел из Китая, где экспорт в 2016 году упал на 7,7% в годовом выражении, в то время как импорт снизился на 5,5%.

Кроме того, есть перспектива торговой войны Китая с США на фоне обвинений официального Китая в валютном манипулировании. При этом закупки нефти Китаем остаются на высоких значениях, импорт "черного золота" зафиксирован на отметке 8,56 млн баррелей в сутки в декабре.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, на дневном графике индекса ММВБ присутствуют классические фигуры разворота - например, "двойная вершина" с пиками 3 и 9 января. Вершины эти были подтверждены существенными объемами, что говорит о возможности дальнейшего снижения рублевого индекса к более значимым поддержкам в зоне 2100-2140 пунктов.

Надежды на новую администрацию США постепенно развеиваются, а потенциала дальнейшего роста котировок нефти не прослеживается. Кроме того, крепкий рубль неминуемо скажется на доходах экспортеров, что требует от рынка переоценки текущей стоимости акций.

Заявления министра финансов РФ А.Силуанова, что ведомство придерживается принципа выплаты 50% прибыли госкомпаний в виде дивидендов, никоим образом не взволновало рынок, поскольку у трейдеров еще остается негативная память аналогичных заявлений в 2016 году.

В пятницу отчитается Baker Hughes по активным буровым в США, и есть все основания ожидать очередного роста производственной активности американских нефтяников. К тому же на дневном графике нефти также прослеживается нисходящий тренд, хотя и не такой четкий, как по индексу ММВБ.

Bank of America открыл сезон отчетности в США, сообщив о прибыли в размере $0,4 на акцию при прогнозе $0,38, а также выручке на уровне $20 млрд при прогнозе $20,8 млрд. Для российского рынка американские отчеты не играют большой роли. Технические сигналы и обманутые надежды являются вполне достаточными поводами, чтобы общее движение вниз продолжилось, считает А.Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в снижении лидировали акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-4,4%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3,1%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-3%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-2,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,2%).

Выросли бумаги "Уралсиба" (MOEX: USBN) (+6,7%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+5,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,3%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3,2%), "Группы Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 42,466 млрд рублей (из них 14,305 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).