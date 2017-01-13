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13 января 2017 года 19:36

Рубль усилил снижение к доллару и евро в пятницу вечером на фоне падения нефти

Москва. 13 января. Доллар США и евро усилили рост на торгах "Московской биржи" вечером в пятницу; рубль снижается на фоне падения нефти и фиксации прибыли участниками рынка перед выходными днями.

Курс доллара США составил 59,7925 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 46 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,49 руб./EUR1, прибавив 48 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 47 копеек, до 61,456 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро 13 января связано как с наметившимся ухудшением ситуации на нефтяных площадках, так и желанием ряда игроков зафиксировать прибыль и уйти на выходные в валюте. Цены на нефть снижаются в пятницу и завершают неделю в минусе впервые с декабря, инвесторы ждут подтверждения сокращения добычи странами ОПЕК. С целью мониторинга добычи основан специальный комитет, состоящий из представителей ОПЕК и других государств. Его первая встреча пройдет в Вене 21-22 января.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:08 МСК опустилась на 0,66%, до $55,64 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на 0,9% - до $52,54 за баррель. С начала недели Brent и WTI подешевели более чем на 2%.

"Участники внутреннего валютного рынка сейчас ищут компромисс между притоком "горячих" спекулятивных денег в российскую экономику и попыткой не укреплять чрезмерно рубль. То есть рынок пытается удержаться выше 59 рублей за доллар. При этом если нефть продолжит корректироваться вниз, то возможен поход доллара и на 60 руб./$1. Все представители ЦБ и правительства дают понять, что чрезмерно крепкий рубль экономике не нужен, но пока по-другому быть не может в условиях притока спекулятивного капитала. При этом в арсенале ЦБ РФ достаточно инструментов для того, чтобы не допустить излишнего укрепления рубля, но пока регулятор ограничивается лишь вербальными интервенциями", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов.

"Валютные торги стартовали укреплением рубля в район 59,26 руб./$1, однако повторить успехи предыдущего дня не получилось, пара ушла выше. Доллар после падения восстанавливает свои позиции на мировых рынках. Однако российская валюта все равно поддерживается благодаря дорогой нефти. Скорее всего, нефть в ближайшее время будет торговаться на высоких значениях, что будет плюсом для рубля", - считает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

По словам старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, "российский рубль отступает в парах с иностранными валютами в пятницу. Цены на нефть снижаются. Баррель североморской нефти Brent стоит около $55,5. Реакция инвесторов на новости со стороны Саудовской Аравии о сокращении добычи больше, чем требовалось в рамках соглашения ОПЕК, оказалась избыточной, и теперь рынок плавно возвращается к более-менее справедливым уровням".

"На следующей неделе в России начинается очередной налоговый период, но вряд ли этот фактор особенным образом скажется на поведении рубля. Российская валюта остается "перегретой" и нуждается в коррекции. Наблюдения за притоком средств в российский рынок в рамках carry trade показывают, что в ноябре-декабре активность именно "горячих денег" была не самой масштабной. Хедж-фонды прекрасно видят сжатую пружину в валютной секции, но жадность не позволяет зафиксировать прибыль и выйти из перспективного актива", - полагает А.Бодрова.

По ее мнению, "рублевая стоимость барреля нефти пока остается немного выше нужной бюджету, и Центробанк не станет вмешиваться в курсообразование. Кроме того, политический и экономический горизонт довольно спокоен. Получается, что краткосрочный диапазон для пары "доллар/рубль" в пределах отметок 59,0-60,85 руб./$1 актуален на ближайшие несколько дней".

"В ближайшее время на курс рубля по-прежнему будут влиять цены на нефть и оценка инвесторами будущей динамики американской экономики, - отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - С учетом мощной поддержки со стороны нефтяного рынка, создаваемой сообщениями о сокращении добычи нефти и мониторинге этого процесса, не следует ожидать существенного снижения цен на нефть. При этом их рост будет несколько сдерживать увеличение добычи нефти в США. Перспективы экономической динамики в США пока являются неопределенными, поэтому в течение нескольких ближайших недель мы вряд ли увидим серьезное ослабление или укрепление позиций доллара - более вероятным представляется незначительное снижение его курса. Одним из наиболее важных событий в этот период должна стать инаугурация президента США 20 января, которая может вызвать рост волатильности на валютном рынке. Также следует обратить внимание на заседание специального комитета ОПЕК по мониторингу добычи нефти 21-22 января".

"С учетом достаточно позитивной ситуации на рынке нефти и низкой вероятности существенного укрепления доллара в ближайшее время можно ожидать, что курс рубля еще незначительно вырастет и может на некоторое время приблизиться к уровню 58,5 руб./$1. На горизонте нескольких недель курс доллара, вероятнее всего, большую часть времени будет находиться в диапазоне 58,5-60 руб./$1", - прогнозирует Н.Ващелюк.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 12,78 копейки, до 59,37 руб./$1, и понизил курс евро на 15,37 копейки, до 63,1222 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 1,82 копейки по отношению к четвергу и составил 59,3602 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы прибавил 11,04 копейки по отношению к 12 января и составил 59,4589 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $3 млрд 331,939 млн, из которых $982,183 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 349,756 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 2,82 копейки по отношению к четвергу - до 63,1565 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы прибавил 5,37 копейки по отношению к 12 января и составил 63,2242 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR379,806 млн, из которых EUR165,232 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR214,574 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу слегка подросли. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) к уровню предыдущего дня, составив 10,27% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) либо немного снизились, либо остались на уровне предыдущего дня: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 10,51% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев осталась на уровне 10,59% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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