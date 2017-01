Цены евробондов РФ после активного роста в начале января на этой неделе немного скорректировались вниз

Москва. 13 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций после активного роста в начале года, пик которого пришелся на 5-6 января, на текущей неделе немного скорректировались вниз, но в целом с начала года все равно оказались в плюсе. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка подросли в цене с начала года, что привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

По итогам первой недели 2017 года (несмотря на официальные праздничные дни в России, торги отечественными евробондами на мировых рынках проходили в период с 3 по 6 января) котировки валютных гособлигаций заметно выросли благодаря высоким ценам на нефть и существенному укреплению рубля, который обновил максимумы с конца июля 2015 года. В частности, доллар США, пробив психологически важную отметку 60 руб./$1, в ходе торгов 6 января опускался почти до 59,1 руб./$1, а евро на пике снижения достигал 62,32 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное укрепление рубля к доллару и евро в межпраздничный период было связано, прежде всего, с ростом мировых цен на нефть, а также низкой ликвидностью внутреннего валютного рынка. Поскольку в течение первой недели 2017 года преобладали позитивные для рубля факторы, то участники рынка смогли загнать курс доллара ниже психологически важной отметки 60 руб./$1, после чего у некоторых игроков сработали заявки "стоп-лосс", что лишь ускорило укрепление рубля. В первый рабочий день 2017 года котировки Brent доходили до рекордных за полтора года $58 за баррель на ожиданиях сокращения запасов топлива в США и снижения добычи странами ОПЕК.

Вместе с тем в начале второй недели месяца цены на нефть перешли к снижению из-за опасений, что в условиях увеличения экспорта из Ирана, Ливии, а также роста активности производителей сланцевой нефти усилия ОПЕК по сбалансированию рынка будут иметь ограниченный эффект. Снижение нефтяных цен по итогам торгов 9 января составило 3,8%. На оптимизм участников рынка негативно повлияли новости, свидетельствующие о растущих поставках сырья из Ирака и Ирана. Статистика показала рекордные объемы поставки нефти из иракского порта Басра в декабре. Иран же стремительно распродает накопленные за годы санкций запасы нефти, которые хранятся в танкерах. Кроме того, США решили продать 8 млн баррелей из своих стратегических резервов, а метеорологи предсказали теплую погоду в США до конца зимы.

Это предопределило начало плавной отрицательной коррекции цен валютных гособлигаций России в начале недели. Пик снижения пришелся на среду, 11 января, когда котировки "длинных" выпусков еврооблигаций России теряли в ходе торгов более 100 базисных пунктов. По мнению аналитиков, ряд участников рынка решили зафиксировать прибыль от ценового роста первой недели года, что и вызвало локальную просадку котировок.

Вместе с тем, продемонстрировав во вторник снижение еще более чем на 1%, котировки нефтяных фьючерсов в середине недели стали восстанавливаться на данных о рекордной загруженности нефтеперерабатывающих предприятий в США. Как стало известно в среду, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились больше, чем ожидалось (прирост свыше 4 млн баррелей), однако американские НПЗ за минувшую неделю переработали 17,1 млн баррелей нефти - это рекордный объем с 1989 года.

Также позитивным фактором для нефтяного рынка стали заявления министра нефти ОАЭ Сухейля аль-Аазруи о том, что его страна и другие государства Персидского залива сократили добычу в соответствии с договоренностями. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна снизила производство топлива даже сильнее, чем требовалось, и готова рассмотреть возможность продления таких мер еще на 6 месяцев. Кувейт сократил добычу на 133 тыс. баррелей в сутки, сказал министр нефти страны Эссам аль-Мазрук. А Ирак, по словам главы нефтяного ведомства Джаббара аль-Луаиби, ведет переговоры с международными компаниями о снижении добычи топлива в соответствии с соглашениями ОПЕК.

В свою очередь доллар на мировом рынке стал дешеветь относительно евро и иены на итогах первой пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа. В ходе пресс-конференции в среду Д.Трамп не добавил никаких подробностей к планам налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру, что способствовало ослаблению доллара США относительно других мировых валют.

Таким образом, позитивный "нефтяной фактор" в совокупности с благоприятными заявлениями Д.Трампа относительно того, что взаимоотношения России и США при его президентстве могут улучшиться, позитивно сказались на динамике отечественных еврооблигаций, которые уже в четверг отыграли большую часть падения предыдущего дня. Причем российский рынок в этом плане был не одинок - росли в цене практически все облигации emerging markets. Рост "аппетита к риску" у мировых инвесторов был связан со снижением опасений по поводу будущей политики Д.Трампа, который ничем не удивил по итогам проведенной пресс-конференции. Это обстоятельство привело к активизации игроков на долговых рынках развивающихся стран, возобновивших более активное спекулятивное инвестирование в инструменты с более высокими ставками реальной доходности.

Дополнительную поддержку российскому долговому рынку оказали цены на нефть, выросшие более чем на 2% - до $56 за баррель по марке Brent - на новостях о перевыполнении плана по сокращению нефти ключевым членом ОПЕК - Саудовской Аравией. Также позитивным фактором для нефтяного рынка стали заявления министра нефти ОАЭ Сухейля аль-Аазруи о том, что его страна и другие государства Персидского залива сократили добычу в соответствии с договоренностями.

В последний день недели активность покупателей в секторе российских еврооблигаций снизилась под давлением развернувшихся вниз мировых цен на нефть, но снижение котировок евробондов РФ по итогам дня оказалось относительно скромным.

В результате стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам первых двух недель 2017 года не изменилась и составила 120,5% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries сузился на 5 базисных пунктов и 13 января составил 76 базисных пунктов). Еврооблигации с погашением в 2043 году выросли в цене за две недели на 2,2%, с погашением в 2042 году - на 1,3% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 пункта и составил 245 базисных пунктов). Евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,7%, с погашением в 2023 году - на 0,36% (их спред к US Treasuries сузился на 3 пункта - до 180 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,19%, с погашением в 2018 году - на 0,11%.

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, нервозность на мировых рынках будет связана с неопределенностью в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики мировых центробанков, и прежде всего Федеральной резервной системы США, ближайшее заседание которой запланировано на конец января. Вместе с тем определенную поддержку рынку валютных гособлигаций будут оказывать высокие мировые цены на нефть, заметно выросшие после принятых решений ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, снизить производство сырья для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

