Спрос на валютную ликвидность может усилиться во второй половине месяца - ИК "Велес Капитал"

"Большую часть дня пара доллар/рубль двигалась в диапазоне 59,30-59,55 руб., - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Уже после окончания рабочего дня американская валюта предпринимала попытки преодолеть верхнюю границу указанного диапазона, получая поддержку от укрепления на внешних рынках, где индекс доллара обновлял дневной максимум. На рынке межбанковского кредитования индикативные ставки немного подросли, что сопровождалось сохранением высокого спроса на однодневные операции РЕПО с Федеральным Казначейством. В понедельник банки проведут основную часть страховых взносов, а также вернут порядка 27 млрд руб. по депозитам ПФР. При этом Росказначейство помимо традиционного аукциона РЕПО o/n проведет также два дополнительных срочных аукциона РЕПО и депозитный аукцион с общим объемом размещения на 600 млрд руб., поэтому предложение рублевой ликвидности будет в избытке. В среду банкам предстоит вернуть 2,2 млрд долл. по валютному РЕПО с ЦБ. В начале текущего года регулятор уже резко сократил лимит на одномесячном валютном аукционе (1,3 млрд долл. против 5,0 млрд долл. в конце 2016 года), поэтому нельзя исключать повторения аналогичной ситуации и увеличения спроса на валютную ликвидность. Еще больше спрос на валюту может усилиться ближе к 25-му января, когда банкам предстоит возвращать валюту по операциям РЕПО с Федеральным казначейством. В этих условиях мы не исключаем, что американской валюте все же удастся во второй половине месяца закрепиться на уровне 60,5-61,0 руб.".