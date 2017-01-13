Коррекция на российском фондовом рынке назревала давно - Оргбанк

"Коррекция на российском фондовом рынке назревала давно, - отмечает трейдер Оргбанка Алексей Муркин. - С четвертого января продолжается падение акций Магнита, достигшее уже 17%. На предыдущих торгах застрельщиками падения выступили акции нефтегазового сектора, в первую очередь, Лукойла. К полудню им компанию составили акции ГМК НорНикель, рухнувшие до 5.6% на фоне падения цен на металл из-за новостей из Индонезии. Фундаментально реакция и цен на никель (которые к вечеру восстановились) и акций компании (которые отыграли лишь малую часть падения) является чрезмерной, однако для медведей повод был найден, и сегодня их пиршество было продолжено. Также спусковым крючком падения в «черную пятницу» послужили разногласия в правительственном блоке по поводу дивидендной политики госкомпаний - 50% или 25%? Это вызвало сильное (переходящее в обвальное, например, в Россетях) падение в акциях государственных компаний, где инвесторы предвкушали щедрые дивиденды. Пояснения Минфина РФ, что их позиция 50% не изменилась, не смогли развернуть рынок. Распродажи затронули и некоторые «непричастные» (но ранее перегретые) акции, например, акции Сбербанка «преф» и «обычка», пытающиеся пробить важный уровень 165 руб. Лучше рынка выглядят отстающие акции телекомов и Газпрома, хотя для последнего «размер (дивидендов) имеет значение». Однако в текущих условиях дальнейшее падение рынка выглядит ограниченным, если оно не будет поддержано коррекцией на глобальных рынках, например, «по факту» инаугурации президента США".