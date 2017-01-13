Федрезерв не будет торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики - eToro

Под конец торговой недели доллар остается под давлением, продолжая переваривать невнятную пресс-конференцию избранного американского президента Д. Трампа, комментирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Отсутствие новой информации о будущей экономической политике новой администрации заставляет игроков сомневаться в том, что в этом году будут созданы условия для трех повышений ставки ФРС.

Впрочем, ключевой релиз недели помог валюте частично отыграть потери. Вопреки ожиданиям роста на 0,7% в декабре розничные продажи в США увеличились на 0,6%. Продажи розничной контрольной группы также разочаровали – показатель повысился на 0,2%, не оправдав ожидания на уровне +0,4%. Впрочем, частично нивелировать негатив из розничного сектора помогли производственные показатели. Базовый индекс цен производителей, не учитывающий такие волатильные компоненты, как продовольствие и энергоносители, превысил прогнозы как в месячном, так и в годовом исчислении, составив 0,2% и 1,6% против ожиданий роста на 0,1% и 1,5%.

"В целом, статистика выглядит неплохо, ведь еще в ноябре розничные продажи отразили рост лишь на 0,1%, и полученный сегодня показатель выглядит внушительно, хотя и немного не дотянул до прогнозного значения, - отмечает эксперт eToro. - О том, что рынок не разочарован, говорит и восстановление американской валюты в ответ на публикацию. Мы по-прежнему полагаем, что текущая ситуация в экономике оправдывает дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва. Однако риски, сопряженные с неопределенностью в отношении политики Трампа, могут заставить Центробанк повременить со следующим актом повышения стоимости кредитования. После инаугурации Трампа, которая состоится 20 января, рыночные ожидания будут формироваться на протяжении первых 100 дней президентства республиканца. Таким образом, по крайней мере, в первом квартале регулятор вряд ли решится на ужесточение и, скорее, займет выжидательную позицию".