По итогам основной сессии индекс ММВБ закроется снижением в пределах 0,5-1% - ИК "Финам"

В пятницу после обеда котировки ключевых отечественных фондовых индексов демонстрируют негативную динамику: ММВБ теряет 1,26%, откатываясь до 2184 пунктов, а его долларовый аналог РТС из-за слабого рубля снижается на более заметные 1,5%, до 1158 пунктов, отмечает аналитик ИК "Финам" Тимур Нигматуллин. Влияние внешнего фона на российский рынок выглядит неоднозначным. Так, с одной стороны, сводный европейский индекс Stoxx 600 к текущему моменту прибавляет 0,56%, а, с другой - фьючерс на американский индикатор S&P 500 снижается на 0,21%. Валютная пара доллар/рубль прибавляет менее 0,2%, торгуясь на уровне 59,4 руб., а евро/рубль растет менее чем на 0,4%, до 63,3 руб. Судя по всему, давление на котировки рублевых активов оказывают такие факторы, как перспективы достаточно быстрого ужесточения монетарной политики ФРС США в текущем году и неопределенность касательно экономических и геополитических решений Трампа на посту президента США. Среди ликвидных российских акций к текущему моменту в лидерах снижения находятся Россети (-4,8%), Магнит (-2,8%) и НЛМК (-2,7%). Наибольший рост котировок наблюдается в акциях Системы (+2,5%), ТМК (+1,2%) и МТС (+0,8%).

Среди корпоративных событий эксперт отметил отчетность Сбербанка по РСБУ за 2016 год: чистая прибыль кредитной организации выросла в 2,4 раза г/г, расходы на совокупные резервы снизились на треть г/г, чистый процентный доход банка увеличился на 41,5% г/г. Впрочем, текущие котировки Сбербанка уже сполна отражают в себе эти впечатляющие результаты. Помимо этого, обращу внимание на сообщение главы ФАС о том, что сделка группы Сафмар по приобретению М.Видео не вызывает беспокойства регулятора. Таким образом, вероятность выкупа акций М.Видео по заявленным ранее ценам существенно возросла.

Фьючерсы на нефть основных сортов к текущему моменту торгуются на отрицательной территории, теряя в пределах 1,2%. Баррель Brent стоит $55,41, а WTI - $52,42. Давление на котировки оказывает пессимистичное сообщение ОПЕК касательно перспектив реализации декабрьских договоренностей картеля о сокращении добычи. Так, согласно цитате по Рейтер - «соблюдение 80 процентов обещанного станет хорошим результатом, а 50 процентов – приемлемым». Не радует и статистика по рынку. Согласно недельной отчётности EIA, запасы сырой нефти прибавили 4,1 млн барр, а добыча выросла на 176 тыс барр. Негатив несколько нивелирует ожидание Всемирным Банком ускорения мировой экономики в 2017 году.

"Учитывая неоднозначный внешний фон и негативный новостной поток, ожидаю, что по итогам основной сессии индекс ММВБ закроется снижением в пределах 0,5-1%. На валютном рынке из-за дешевеющей нефти ожидается ослабление рубля к доллару в пределах 0,5%", - прогнозирует эксперт ИК.