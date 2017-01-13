Сегодня рынки драгоценных металлов корректируются вниз - "Открытие Брокер"

Сегодня рынки драгоценных металлов корректируются вниз после вчерашнего роста на фоне укрепляющегося курса доллара США, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Неопределенность с экономической программой новой американской администрации оказывает негативное влияние на курс доллара, что поддерживает цены на металлы. Политика в настоящее время оказывает основное влияние на колебания цен на рынках драгметаллов. Участники рынка отслеживают политические комментарии новой американской администрации и действия европейских коллег, особенно в Великобритании. Инвестиционный спрос в золотых ETF-фондах подрос, в серебряных ETF-фондах снизился, запасы в платиновых и палладиевых ETF-фондах не изменились. Цены на драгоценные металлы в Шанхае выросли, объемы торгов в золоте увеличились, курс юаня к доллару США резко укрепился.

Цены на золото протестировали сверху уровень поддержки $1190 и подросли к уровню $1197, после чего понизились к уровню $1195. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1190-1186, уровни сопротивления - $1207-1214. Цены на серебро в корреляции с рынком золота протестировали уровень поддержки $16,66, после чего подросли к уровню $16,78. Отношение золота к серебру составляет 71,29 пункта. Отношение платины к серебру составляет 58,04 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре - $16,66-16,43, уровни сопротивления - $16,90-17,01. Цены на платину от уровня $994 довольно резко снижались к уровню $975. Спред между золотом и платиной составляет 223$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине - $975-965, уровни сопротивления - $994-1017. Цены на палладий после роста к уровню $766 понизились к уровню $749, после чего цены подросли к уровню $756. Ближайшие уровни поддержки в палладии - $749-727, уровни сопротивления - $766-776.

Цены ЦБ РФ на золотые монеты подросли, а на серебряные монеты снизились, курс рубля к доллару США укрепился. По данным Монетного двора США, в первый день продаж нового года было продано 73,5 тыс. унций золотых монет и 3,75 млн унций серебряных монет, что составляет около 60% прошлогодних январских продаж.