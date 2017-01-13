Ожидания увеличения ставки ФРС дважды в течение года будут поддерживать тренд усиления доллара в основных валютных парах - TeleTrade

После повышения процентной ставки ФРС в декабре популярной игрой инвесторов стали прогнозы о том, сколько раз ещё в 2017 году она будет увеличена, отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Ведь от этого зависят перспективы доллара, фондовых индексов, сырьевых цен, доходности облигаций. Сама ФРС в декабре щедро обещала ещё трёхразовое её поднятие. На текущей неделе члены ФРС как будто соревновались в своих прогнозах, делая ставки, как на тотализаторе. И причиной этому, очевидно, послужило молчание Д.Трампа о перспективах его экономической политики на первой пресс-конференции 11 января. Появилась вновь неопределённость по данному поводу.

Главы ФРБ Филадельфии П.Харкер, ФРБ Атланты Д.Локхарт и ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард, ФРБ Чикаго Ч.Эванс разошлись в прогнозе количества повышений ставки.

Буллард говорит об однократном увеличении, Локхарт считает, что будет 2 подъема, а Харкер ждёт 3 повышения. Удивительно, но Эванс, известный «голубь», всегда выступавший за мягкую политику, сейчас тоже ожидает трехразового роста.

И наконец, глава ФРС Дж.Йеллен в выступлении 13 января поддержала перспективы ужесточения политики, хотя и не указала цифру. Все руководители ФРБ говорят об укреплении экономики США, отличных данных по рынку труда и увеличении зарплат, близости инфляции к цели в 2%. Но теперь отмечают нехватку информации о том, какими будут действия Трампа на посту президента. Трамп неоднократно обещал понизить налоги и повысить госрасходы, и он также известен склонностью к протекционизму во внешней политике. Но целый ряд экономических и политических факторов могут ограничить реализацию данных планов или привести к неоднозначному результату – росту бюджетного дефицита, госдолга и пр.

Недоверчивые инвесторы голосуют деньгами. Фьючерсы биржи СМЕ на ставку говорят о вероятности её повышения два раза. В июне – с нынешних 0,75% до 1% и в ноябре – до 1,25%.

Вероятнее всего, именно в этом заключается «золотая середина», соответствующая умеренным улучшениям показателей экономики США. И при двухразовом увеличении ставки ФРС индекс доллара DX, который сейчас находится в районе 101 п, имеет перспективы повышения к 105 п. Это в течение года будет поддерживать тренд усиления американской валюты в основных валютных парах.