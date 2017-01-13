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Главная / Мнения аналитиков / Рекомендуем и дальше ставить на ослабление Brent с целью закрепления ниже $53 за баррель - AMarkets
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13 января 2017 года 13:10
Рекомендуем и дальше ставить на ослабление Brent с целью закрепления ниже $53 за баррель - AMarkets
"Бычий" сценарий основывается на растущем спросе со стороны Китая, Японии, Еврозоны и Индии, а также сокращении добычи странами ОПЕК. Согласно опубликованным накануне данным, объём промышленного производства в Еврозоне вырос в ноябре на 1,5%, что более чем в два раза выше, чем ожидалось. В Японии объём промышленного производства вырос на 1,5% - максимальный рост за последние пять месяцев. Промышленная активность в Индии в ноябре прибавила 5,7%. Поддержу нефти вчера оказали и сообщения о том, что Саудовская Аравия сократила объём добычи больше, чем было обозначено в индивидуальных квотах. Министр нефти Саудовской Аравии отметил, что объём добычи снизился ниже 10 млн. баррелей в день впервые за два года. На противоположной чаше весов, как и ранее, остается риск невыполнения соглашения по ограничению производства нефти, особенно с учетом продолжающейся экспансии на рынке углеводородов таких регионов, как Нигерия, Ливия и США. Тем временем благодаря высоким ценам на нефть объем добычи нефти в США уже достиг 8,95 млн. баррелей в день – максимальный уровень с прошлого апреля. Производители в США увеличили число активных буровых примерно на 100 с конца третьего квартала и, судя по всему, данная тенденция сохранится и дальше. На этом фоне баланс интересов в любой момент может быть смещен в пользу продажи углеводородов, которые сейчас вполне вероятны, особенно в свете потерь, которые Brent и WTI несли в первые две сессии текущей недели. Рекомендую и дальше ставить на ослабление Brent с целью закрепления ниже $53 за баррель", - комментирует ситуацию ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.
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13 января 2017 года 19:40
Рынок акций РФ во вторую неделю нового года просел вслед за нефтью, индекс ММВБ растерял все достижения января и скатился в прошлый год, к уровням конца декабря. Нефть скорректировалась после роста начала января, ранее подогретого новостями о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК+, а также ослаблением доллара. читать дальше
.13 января 2017 года 19:36
Москва. 13 января. Доллар США и евро усилили рост на торгах "Московской биржи" вечером в пятницу; рубль снижается на фоне падения нефти и фиксации прибыли участниками рынка перед выходными днями. читать дальше
.13 января 2017 года 19:36
Москва. 13 января. Рынок акций РФ завершил неделю распродажами на фоне просевшей нефти и опасений внесения корректив в планы выплаты госкомпаниями дивидендов на уровне 50% от прибыли; индекс ММВБ откатился к уровням конца декабря - ниже 2200 пунктов. читать дальше
.13 января 2017 года 19:09
"Большую часть дня пара доллар/рубль двигалась в диапазоне 59,30-59,55 руб., - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Уже после окончания рабочего дня американская валюта предпринимала попытки преодолеть верхнюю границу указанного диапазона, получая поддержку от... читать дальше
.13 января 2017 года 19:00
Цены евробондов РФ после активного роста в начале января на этой неделе немного скорректировались вниз
Москва. 13 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций после активного роста в начале года, пик которого пришелся на 5-6 января, на текущей неделе немного скорректировались вниз, но в целом с начала года все равно оказались в плюсе. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка подросли в цене с начала года, что привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.13 января 2017 года 18:35
"Коррекция на российском фондовом рынке назревала давно, - отмечает трейдер Оргбанка Алексей Муркин. - С четвертого января продолжается падение акций Магнита, достигшее уже 17%. На предыдущих торгах застрельщиками падения выступили акции нефтегазового сектора, в первую очередь, Лукойла. К полудню... читать дальше
.13 января 2017 года 18:00
Под конец торговой недели доллар остается под давлением, продолжая переваривать невнятную пресс-конференцию избранного американского президента Д. Трампа, комментирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Отсутствие новой информации о будущей экономической политике новой... читать дальше
.13 января 2017 года 17:13
осле очередных неудачных попыток роста российские фондовые индексы вернулись в режим продаж, которые перед наступлением выходных носят уже более агрессивный характер, комментирует аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. Бенчмарки находятся под давлением, несмотря на в целом благоприятный внешний... читать дальше
.13 января 2017 года 16:40
В пятницу после обеда котировки ключевых отечественных фондовых индексов демонстрируют негативную динамику: ММВБ теряет 1,26%, откатываясь до 2184 пунктов, а его долларовый аналог РТС из-за слабого рубля снижается на более заметные 1,5%, до 1158 пунктов, отмечает аналитик ИК "Финам" Тимур... читать дальше
.13 января 2017 года 15:40
Москва. 13 января. Доллар США и евро слегка подрастают на торгах "Московской биржи" днем в пятницу; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падения нефти и фиксации прибыли участниками рынка перед выходными днями. читать дальше
.13 января 2017 года 15:29
урс доллара против рубля растет на 0,33% в ходе торгов пятницы. Пара USD/RUB с расчетами завтра находится на уровне 59,53, констатирует аналитик БКС Альберт Короев. Вчера медведи не смогли продавить котировки на обновление 1,5-летних минимумов. Из района 59,1-59,2, как и неделей ранее, последовала... читать дальше
.13 января 2017 года 14:47
Опубликованные в пятницу данные за декабрь по торговле Китая разочаровали, поскольку объем экспорта в долларах США сократился на 6,1% в годовом выражении, констатирует экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Объемы импорта соответствуют ожидаемым 3,1% роста. Снижение объемов экспорта в большой мере... читать дальше
.13 января 2017 года 14:23
На горизонте нескольких недель курс доллара будет находиться преимущественно в диапазоне 58.5-60 руб./долл. - Бинбанк
В течение первой половины недели рубль, как и большинство валют стран с формирующимися рынками, ослаблялся по отношению к доллару: инвесторы ожидали, что на первой пресс-конференции в качестве президента Д. Трамп уделит внимание планам в области экономической политики, в частности, вопросу о... читать дальше
.13 января 2017 года 13:55
Ожидания увеличения ставки ФРС дважды в течение года будут поддерживать тренд усиления доллара в основных валютных парах - TeleTrade
осле повышения процентной ставки ФРС в декабре популярной игрой инвесторов стали прогнозы о том, сколько раз ещё в 2017 году она будет увеличена, отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Ведь от этого зависят перспективы доллара, фондовых индексов, сырьевых цен, доходности облигаций. Сама ФРС в... читать дальше
.13 января 2017 года 13:26
Укрепление доллара рекомендуем рассматривать как возможность для продаж доллар/рубля на более высоких уровнях - "Аналитика Онлайн"
"На торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты дают 59 рублей 40 копеек, евро торгуется в районе отметки 63 рубля 15 копеек, индекс ММВБ держится в районе 2220 пунктов, а котировки нефти марки Brent приближаются к отметке 56 долларов за баррель. Российский рубль против доллара... читать дальше
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